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Андрей Будогосский: решение о переводе Карасева в ФНЛ не принималось

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прояснил ситуацию с будущим арбитра Сергея Карасева.

"Перевод Карасева в ФНЛ? Такое решение не принималось. Некоторые коллеги поспешили поставить телегу впереди лошади и явно поторопились. Одновременно хочу сказать, что все наши арбитры находятся в едином правовом поле. Не знаю, почему такой интерес к Карасеву. Если возникнет история с другим статусным арбитром и качество его работы перестанет соответствовать, решение может быть принято в рамках ротации судей высшей группы судей. Но, повторюсь, пока по Карасеву такое решение не принималось", – цитирует Будогосского "Спорт-Экспресс".
Теги: Будогосский Карасев
Сегодня, 21:21
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№1 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 22:41) #
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«Зенит»
Опять журналисты всё спутали...
Регистрация: 26.10.2016
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