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"Локомотив" расторг контракт с Петаром Шкулетичем

"Локомотив" расторг контракт с нападающим команды Петаром Шкулетичем по обоюдному согласию сторон, сообщил президент клуба Илья Геркус.

"Расторгли контракт со Шкулетичем по обоюдному согласию. Так будет лучше всем", - цитирует Геркуса ТАСС.

В текущем сезоне нападающий провел за "Локомотив" 10 игр, в которых забил два гола. Все матчи он сыграл в первой половине сезона. Зимой "Локомотив" хотел продать Шкулетича, но клуба, который купил бы форварда, не нашлось. Во второй половине сезона футболист ни разу не вышел на поле.
Теги: Шкулетич Локомотив
Сегодня, 22:01
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(0)
№6 Написал: Климак 32 (Сегодня, 22:35) #
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  •  (3)

Удачи Петар. С Палычем думаю у него кофликт. А так он не совсем нулевой, головой играет прилично, для навала вполне пригодился, но мы редко так играем, мало у нас классных игроков. Усиление нужно в каждую линию кроме вратарской, а в нападение нужно вообще минимум 2 игрока.


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:24) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи Шкуле в другом клубе. Наша схема игры не подразумевает мощного столба в штрафной соперника. Удар и игра головой у него очень приличные, а вот скорости совсем нету.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№4 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 22:19) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Локо чемпион по покупке нулевых форвардов!))
Регистрация: 24.10.2007
№3 Написал: Sidhe (Сегодня, 22:15) #
  • 0
  •  (6)
online

Да, этот чет никак вообще


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 22:10) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Расторг контракт, а вот нахрена сторгали то?


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 22:07) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи Петар.


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найду
Регистрация: 13.04.2008
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