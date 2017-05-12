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"Локомотив" расторг контракт с Петаром Шкулетичем
"Локомотив" расторг контракт с нападающим команды Петаром Шкулетичем по обоюдному согласию сторон, сообщил президент клуба Илья Геркус.
"Расторгли контракт со Шкулетичем по обоюдному согласию. Так будет лучше всем", - цитирует Геркуса ТАСС.
В текущем сезоне нападающий провел за "Локомотив" 10 игр, в которых забил два гола. Все матчи он сыграл в первой половине сезона. Зимой "Локомотив" хотел продать Шкулетича, но клуба, который купил бы форварда, не нашлось. Во второй половине сезона футболист ни разу не вышел на поле.
"Расторгли контракт со Шкулетичем по обоюдному согласию. Так будет лучше всем", - цитирует Геркуса ТАСС.
В текущем сезоне нападающий провел за "Локомотив" 10 игр, в которых забил два гола. Все матчи он сыграл в первой половине сезона. Зимой "Локомотив" хотел продать Шкулетича, но клуба, который купил бы форварда, не нашлось. Во второй половине сезона футболист ни разу не вышел на поле.
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