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Павел Могилевец: вся борьба за четвертое место еще впереди
Полузащитник "Ростова" Павел Могилевец поделился ожиданиями от матча 28-го чемпионата России против "Рубина".
- Давайте вспомним прошлый тур и обидное поражение в Туле.
- Создали очень много моментов, но подвела реализация. Но это футбол, и наши конкуренты тоже оступились. Вся борьба за четвертое место еще впереди. Мы приложим максимум усилий, чтобы победить в оставшихся играх, а там увидим, как все сложится в турнирной таблице.
- Вы вышли на замену во втором тайме. Сложно было вступать в такую игру?
- Нет, все нормально. Постарался максимально помочь команде, участвовал в нескольких опасных атаках, но хотя бы сравнять счет мы так и не смогли. По этой причине есть некоторое разочарование.
- Почему у команды возникли такие сложности с реализацией моментов? Это случайность?
- В футболе случайностей не бывает. Например, где-то нам повезло, как в матче с "Уфой", а вот в этой игре… одна команда за всю встречу наносит один удар в створ, и залетает, а другая постоянно штурмует чужие ворота, создает семь моментов – и не может забить. Думаю, что не хватило спокойствия на завершающей стадии, так как торопились.
- Сегодня команда играет с "Рубином", за который вы когда-то выступали. Общаетесь с кем-нибудь из казанского клуба?
- У меня остались там знакомые ребята, поэтому будет приятно выйти на поле против клуба, где можно сказать, я начал свою взрослую футбольную карьеру. Буду рад увидеть всех, с кем играл.
- Воскресный матч станет последним домашним в нынешнем сезоне.
- Это очень важная игра, и мы постараемся сделать все, что от нас зависит, чтобы одержать победу. Уверен, что в команде нет ни одного человека, кто был бы равнодушен к результатам, и мы все выйдем биться до конца.
ФК "Ростов"
- Давайте вспомним прошлый тур и обидное поражение в Туле.
- Создали очень много моментов, но подвела реализация. Но это футбол, и наши конкуренты тоже оступились. Вся борьба за четвертое место еще впереди. Мы приложим максимум усилий, чтобы победить в оставшихся играх, а там увидим, как все сложится в турнирной таблице.
- Вы вышли на замену во втором тайме. Сложно было вступать в такую игру?
- Нет, все нормально. Постарался максимально помочь команде, участвовал в нескольких опасных атаках, но хотя бы сравнять счет мы так и не смогли. По этой причине есть некоторое разочарование.
- Почему у команды возникли такие сложности с реализацией моментов? Это случайность?
- В футболе случайностей не бывает. Например, где-то нам повезло, как в матче с "Уфой", а вот в этой игре… одна команда за всю встречу наносит один удар в створ, и залетает, а другая постоянно штурмует чужие ворота, создает семь моментов – и не может забить. Думаю, что не хватило спокойствия на завершающей стадии, так как торопились.
- Сегодня команда играет с "Рубином", за который вы когда-то выступали. Общаетесь с кем-нибудь из казанского клуба?
- У меня остались там знакомые ребята, поэтому будет приятно выйти на поле против клуба, где можно сказать, я начал свою взрослую футбольную карьеру. Буду рад увидеть всех, с кем играл.
- Воскресный матч станет последним домашним в нынешнем сезоне.
- Это очень важная игра, и мы постараемся сделать все, что от нас зависит, чтобы одержать победу. Уверен, что в команде нет ни одного человека, кто был бы равнодушен к результатам, и мы все выйдем биться до конца.
ФК "Ростов"
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