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Павел Могилевец: вся борьба за четвертое место еще впереди

Полузащитник "Ростова" Павел Могилевец поделился ожиданиями от матча 28-го чемпионата России против "Рубина".

- Давайте вспомним прошлый тур и обидное поражение в Туле.

- Создали очень много моментов, но подвела реализация. Но это футбол, и наши конкуренты тоже оступились. Вся борьба за четвертое место еще впереди. Мы приложим максимум усилий, чтобы победить в оставшихся играх, а там увидим, как все сложится в турнирной таблице.

- Вы вышли на замену во втором тайме. Сложно было вступать в такую игру?

- Нет, все нормально. Постарался максимально помочь команде, участвовал в нескольких опасных атаках, но хотя бы сравнять счет мы так и не смогли. По этой причине есть некоторое разочарование.

- Почему у команды возникли такие сложности с реализацией моментов? Это случайность?

- В футболе случайностей не бывает. Например, где-то нам повезло, как в матче с "Уфой", а вот в этой игре… одна команда за всю встречу наносит один удар в створ, и залетает, а другая постоянно штурмует чужие ворота, создает семь моментов – и не может забить. Думаю, что не хватило спокойствия на завершающей стадии, так как торопились.

- Сегодня команда играет с "Рубином", за который вы когда-то выступали. Общаетесь с кем-нибудь из казанского клуба?

- У меня остались там знакомые ребята, поэтому будет приятно выйти на поле против клуба, где можно сказать, я начал свою взрослую футбольную карьеру. Буду рад увидеть всех, с кем играл.

- Воскресный матч станет последним домашним в нынешнем сезоне.

- Это очень важная игра, и мы постараемся сделать все, что от нас зависит, чтобы одержать победу. Уверен, что в команде нет ни одного человека, кто был бы равнодушен к результатам, и мы все выйдем биться до конца.

ФК "Ростов"
Теги: Могилевец Ростов Рубин
Сегодня, 13:23
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