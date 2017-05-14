Павел Могилевец: вся борьба за четвертое место еще впереди

Полузащитник "Ростова" Павел Могилевец поделился ожиданиями от матча 28-го чемпионата России против "Рубина".- Создали очень много моментов, но подвела реализация. Но это футбол, и наши конкуренты тоже оступились. Вся борьба за четвертое место еще впереди. Мы приложим максимум усилий, чтобы победить в оставшихся играх, а там увидим, как все сложится в турнирной таблице.- Нет, все нормально. Постарался максимально помочь команде, участвовал в нескольких опасных атаках, но хотя бы сравнять счет мы так и не смогли. По этой причине есть некоторое разочарование.- В футболе случайностей не бывает. Например, где-то нам повезло, как в матче с "Уфой", а вот в этой игре… одна команда за всю встречу наносит один удар в створ, и залетает, а другая постоянно штурмует чужие ворота, создает семь моментов – и не может забить. Думаю, что не хватило спокойствия на завершающей стадии, так как торопились.- У меня остались там знакомые ребята, поэтому будет приятно выйти на поле против клуба, где можно сказать, я начал свою взрослую футбольную карьеру. Буду рад увидеть всех, с кем играл.- Это очень важная игра, и мы постараемся сделать все, что от нас зависит, чтобы одержать победу. Уверен, что в команде нет ни одного человека, кто был бы равнодушен к результатам, и мы все выйдем биться до конца.