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Андрей Аршавин: чемпионство "Спартака"? Ну, они молодцы

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин, который отметился забитым мячом в матче 12-го тура чемпионата Казахстана против "Окжетпеса", ответил на вопросы sports.kz.

— Андрей, получилась очень яркая игра, богатая на события и голы. Какие впечатления остались от матча?

— Честно, трудно было играть, — поскольку то, что могли, мы не использовали, а "Окжетпес" удачно реализовал свои моменты. Душно. Надеюсь, что когда мы будем играть здесь в следующий раз, крышу все-таки откроют. Рад, что сумели переломить игру и забить три гола.

— Насколько для вас значим этот гол?

— Я давно не забивал. В принципе, — в этом году забиваю только "Окжетпесу", но надеюсь, что в матчах с другими командами у меня также получится отличиться.

— Сегодня вы вывели "Кайрат"на поле в роли капитана. Давление ощущали?

— Всегда, когда я выхожу на поле, в любой команде, — с меня спрос большой. Поэтому капитанство дополнительной ответственности или давления не накладывает. Но, с другой стороны, — приятно быть капитаном команды.

— Как вам чемпионство московского "Спартака"?

— Ну, они молодцы.
Теги: Аршавин Кайрат Спартак
Вчера, 23:20
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:24) #
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Корректно и справедливо, всё по уму, молодец.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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