Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:55
"Челси" одержал победу над "Уотфордом" (1)
"Челси" одержал победу над "Уотфордом" (1)
Вчера 23:27
Ренат Янбаев летом может перейти в "Краснодар" (2)
Ренат Янбаев летом может перейти в "Краснодар" (2)
Вчера 23:21
Роналдиньо: думаю, что российский футбол в порядке (1)
Роналдиньо: думаю, что российский футбол в порядке (1)
Вчера 23:20
Андрей Аршавин: чемпионство "Спартака"? Ну, они молодцы (1)
Андрей Аршавин: чемпионство "Спартака"? Ну, они молодцы (1)
Вчера 22:19
Валерий Газзаев: Игнашевича и Василия Березуцкого уже сейчас нужно включать в сборную России (8)
Валерий Газзаев: Игнашевича и Василия Березуцкого уже сейчас нужно включать в сборную России (8)
Вчера 21:44
Сергей Силкин: думаю, цель Погребняка - отработать контракт с "Динамо" до конца и закончить с футболом (2)
Сергей Силкин: думаю, цель Погребняка - отработать контракт с "Динамо" до конца и закончить с футболом (2)
Вчера 21:26
Тарас Михалик может продолжить карьеру в "Динамо" (3)
Тарас Михалик может продолжить карьеру в "Динамо" (3)
Вчера 21:08
"Урал" продлит контракт с Романом Павлюченко
"Урал" продлит контракт с Романом Павлюченко
Вчера 20:48
Геннадии Орлов: Кокорин? Даже у самых великих футболистов часто были проблемы с дисциплиной (9)
Геннадии Орлов: Кокорин? Даже у самых великих футболистов часто были проблемы с дисциплиной (9)
Вчера 20:34
Суд утвердил мировое соглашение между Альфа-банком и связанными с Гинером компаниями (10)
Суд утвердил мировое соглашение между Альфа-банком и связанными с Гинером компаниями (10)
Вчера 20:30
Борис Чухлов: Кокорин реально разучился играть в футбол (5)
Борис Чухлов: Кокорин реально разучился играть в футбол (5)
Вчера 20:20
Валерий Рейнгольд: отсутствие Денисова в сборной? Черчесов должен понять, что нужно вызывать лучших (14)
Валерий Рейнгольд: отсутствие Денисова в сборной? Черчесов должен понять, что нужно вызывать лучших (14)
Вчера 20:10
Кокорин и Мамаев могут ехать в Монте-Карло (15)
Кокорин и Мамаев могут ехать в Монте-Карло (15)
Вчера 20:06
Мартин Демичелис завершает карьеру
Мартин Демичелис завершает карьеру
Вчера 19:22
Алан Дзагоев тренировался в общей группе ЦСКА
Алан Дзагоев тренировался в общей группе ЦСКА
Вчера 19:06
Нобель Арустамян: всё, чему научился Каррера в "Ювентусе", было перенесено в "Спартак" (3)
Нобель Арустамян: всё, чему научился Каррера в "Ювентусе", было перенесено в "Спартак" (3)
Вчера 18:37
Комитет по этике рассмотрит дело Георгия Мелкадзе (1)
Комитет по этике рассмотрит дело Георгия Мелкадзе (1)
Вчера 17:22
Дмитрий Полоз: постараюсь оправдать доверие и остаться в заключительном списке сборной России
Дмитрий Полоз: постараюсь оправдать доверие и остаться в заключительном списке сборной России
Вчера 16:17
"Томь" не получила лицензию РФС на следующий сезон (2)
"Томь" не получила лицензию РФС на следующий сезон (2)
Вчера 15:56
Денис Глушаков: на чемпионатах мира и Европы я играл, а на Кубке Конфедераций еще нет (6)
Денис Глушаков: на чемпионатах мира и Европы я играл, а на Кубке Конфедераций еще нет (6)
Вчера 15:37
Антон Митрюшкин попал в сборную тура чемпионата Швейцарии (3)
Антон Митрюшкин попал в сборную тура чемпионата Швейцарии (3)
Андрей Аршавин: чемпионство "Спартака"? Ну, они молодцы
Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин, который отметился забитым мячом в матче 12-го тура чемпионата Казахстана против "Окжетпеса", ответил на вопросы sports.kz.
— Андрей, получилась очень яркая игра, богатая на события и голы. Какие впечатления остались от матча?
— Честно, трудно было играть, — поскольку то, что могли, мы не использовали, а "Окжетпес" удачно реализовал свои моменты. Душно. Надеюсь, что когда мы будем играть здесь в следующий раз, крышу все-таки откроют. Рад, что сумели переломить игру и забить три гола.
— Насколько для вас значим этот гол?
— Я давно не забивал. В принципе, — в этом году забиваю только "Окжетпесу", но надеюсь, что в матчах с другими командами у меня также получится отличиться.
— Сегодня вы вывели "Кайрат"на поле в роли капитана. Давление ощущали?
— Всегда, когда я выхожу на поле, в любой команде, — с меня спрос большой. Поэтому капитанство дополнительной ответственности или давления не накладывает. Но, с другой стороны, — приятно быть капитаном команды.
— Как вам чемпионство московского "Спартака"?
— Ну, они молодцы.
— Андрей, получилась очень яркая игра, богатая на события и голы. Какие впечатления остались от матча?
— Честно, трудно было играть, — поскольку то, что могли, мы не использовали, а "Окжетпес" удачно реализовал свои моменты. Душно. Надеюсь, что когда мы будем играть здесь в следующий раз, крышу все-таки откроют. Рад, что сумели переломить игру и забить три гола.
— Насколько для вас значим этот гол?
— Я давно не забивал. В принципе, — в этом году забиваю только "Окжетпесу", но надеюсь, что в матчах с другими командами у меня также получится отличиться.
— Сегодня вы вывели "Кайрат"на поле в роли капитана. Давление ощущали?
— Всегда, когда я выхожу на поле, в любой команде, — с меня спрос большой. Поэтому капитанство дополнительной ответственности или давления не накладывает. Но, с другой стороны, — приятно быть капитаном команды.
— Как вам чемпионство московского "Спартака"?
— Ну, они молодцы.
Напечатать
1
(0)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.