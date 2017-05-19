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Массимо Каррера: больше всех меня удивил Зобнин

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что обязательно опубликует воспоминания о работе в России и отметил прогресс хавбека Романа Зобнина.

"Напишу ли я книгу о работе в "Спартаке"? Это будет обязательно. Это очень хороший опыт, очень сложно работать вдалеке от семьи. Что-то я обязательно напишу. Кого я упомяну в этой книге? Я еще не начал писать ее, пока не знаю. Кто больше всего прогрессирует в команде? Больше всего меня удивил Зобнин. Он - одарённый футболист, его нужно было направить в нужное русло, всё остальное зависит от него самого", - приводит слова Карреры "Спорт FM".
Теги: Каррера Зобнин Спартак
Вчера, 23:29
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(3)
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:18) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Надеемся на Зобнина на Чм-18.
С защитой что делать? Кутепов и Васин подарок для всех.

Цитата: Lord_Vik
Да Зоб красавец канеш. Не Коко и не дзюдзю ниразу.
Настоящий воин

Всё от тренера зависит, Дзюба очень даже боевой, аот Кокоша да, плюшевый.
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Вчера, 23:41) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Lord_Vik
Да Зоб красавец канеш. Не Коко и не дзюдзю ниразу.
Настоящий воин

звезду главное не схватить
Регистрация: 26.08.2010
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 23:39) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да Зоб красавец канеш. Не Коко и не дзюдзю ниразу.
Настоящий воин
Регистрация: 22.09.2007
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