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Дмитрий Сенников: игроки "Зенита" будут биться за самих себя, а Сёмин уже всем всё доказал

Бывший защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 30-го тура РФПЛ между "железнодорожниками" и "Зенитом".

"Будет ли биться "Зенит" за тренера? На мой взгляд, все игроки понимают, что ЦСКА с "Анжи" не сыграют вничью. Это логично. Небольшой шанс, что "армейцы" потеряют очки, конечно, есть. Но предлагаю смотреть на вещи реально. Конечно, игроки "Зенита" будут биться. Но прежде всего за себя. Команда хочет в Лигу чемпионов. Тем более шансы хоть и небольшие, но есть.

"Локомотив"? Думаю, Сёмин уже всем всё доказал, выиграв Кубок. Вторую часть чемпионата команда провела достаточно ровно, а матч с "Зенитом" явно не станет показателем его работы. Сейчас в позиции догоняющего петербургская команда, она должна доказывать. А "Локомотив" ждут еврокубки. Останется ли Сёмин? Я не вижу, что в "Локомотиве" сейчас нужны изменения. Всё идёт своим чередом. Выиграли Кубок, в следующем году команда должна приблизиться к лидерам и бороться за Лигу чемпионов", - цитирует Сенникова "Спорт день за днём".
Теги: Сенников Зенит
Вчера, 23:23
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Не будет Локо упираться..

Поэтому цска должен САМ СЕБЕ попасть в ЛЧ..


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Регистрация: 21.04.2015
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