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Рашид Рахимов: очень неприятно, что "Крылья" вылетели в ФНЛ

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после матча 30-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (3:1) отметил, что сожалеет о вылете соперника из премьер-лиги.

"Я понимаю, что радости эта пресс-конференция вам не принесет никакой. Очень неприятно, Самара – футбольный город. Но если говорить об игре, то этот результат по делу. Если помните я говорил, что не люблю играть с командами, которые ничего не решают. Так было в Томске, очень тяжелая игра была. Сегодня это команда подтвердила. Мы победили заслуженно. Я понимаю ваше разочарование. В Самаре должен быть большой футбол. Лига Европы? Для Лиги Европы нужно сделать больше. Пятое место – это очень хороший результат. Перед нами только гранды - "Спартак", ЦСКА, "Зенит" и "Краснодар". В общем-то, заслуженно по игре заняли это место", - цитирует Рахимова "Спорт-Экспресс".
Теги: Рахимов Терек Крылья Советов
Сегодня, 19:11
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