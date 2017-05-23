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Сергей Ташуев: уход игроков из "Краснодара"? Нужно немного обновиться, чтобы идти дальше

Бывший главный тренер "Краснодара" Сергей Ташуев прокомментировал информацию об уходе из стана "быков" четырех игроков: защитника Виталия Калешина, полузащитников Дмитрия Торбинского, Владимира Быстрова и нападающего Вандерсона.

"Полагаю, руководство понимает, что эти футболисты уже давно не мальчики. Всем им уже за 30. Основную часть своего потенциала они уже исчерпали. И их возможности уже ограничены. Это нормально. Клубный селекционный процесс — это как переливание крови. Нужно немного обновиться, чтобы идти дальше. "Краснодар" сейчас не показывает той игры, которую демонстрировал раньше. Нужно что-то менять. Набор футболистов у "Краснодара" большой, а в качество это не трансформировалось. Не думаю, что они закончат карьеру. Калешин большой профессионал, но ему уже много лет. Торбинскому и Вандерсону же необходимо сменить обстановку. Думаю, "Краснодар" постарается заполучить как можно больше футболистов с российским паспортом. Они вроде бы взяли Янбаева, но там есть Рамирес, Петров. А Янбаев уже возрастной футболист. Мне кажется, можно было бы взять того же Зотова из Самары. Команда вылетела в ФНЛ, а он быстрый, умный футболист. И главное — молодой", — цитирует Ташуева "Спорт День за Днем".
Теги: Ташуев Краснодар
Сегодня, 05:40
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