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Игрок "Оренбурга" Дюриш дисквалифицирован на 1 матч, Нобоа - на 2

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа дисквалифицирован на два матча по итогам гостевой игры 30-го тура РФПЛ с «Оренбургом», состоявшейся 21 мая. Нападающий «Оренбурга» Михал Дюриш, также удалённый в этой игре, пропустит одну игру. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Мы рассмотрели удаление Дюриша и Нобоа. Дюриш дисквалифицирован на один матч, он пропустит матч в Красноярске, но примет участие в ответной встрече. Нобоа за удар соперника ногой в спину дисквалифицирован на две игры», — передаёт слова Григорьянца «Чемпионат».

Матч «Оренбург» — «Ростов» завершился со счётом 2:0. Команде из Оренбурга 25 мая предстоит сыграть в гостях у команды «СКА-Хабаровск» в первом матче за право остаться в РФПЛ.
Теги: Оренбург Енисей Нобоа
Сегодня, 17:59
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