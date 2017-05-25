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Андрей Ещенко: к "Спартаку" очень много внимания, я это почувствовал

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, что день, когда "красно-белые" завоевали чемпионство - один из самых счастливых в его карьере.

"Действительно, к "Спартаку" очень много внимания, я это почувствовал. В Москве на стадионе за нас болеют 40 тысяч человек. Да и когда приезжаем в другие города, везде есть наши поклонники, везде просят фото, автографы. Это очень приятно", - цитирует Ещенко "Комсомольская правда".
Теги: Ещенко Спартак
Сегодня, 17:02
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(1)
№2 Написал: alleks Питер (Сегодня, 17:37) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
спартаговские чушки видели своих конкурентов в ЛЧ,опять будет в группе 0 очков и -17 мячей Артемке нужно будет все штанги языком мыть а не целовать
Регистрация: 23.03.2017
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:17) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
нужно Андрейка раньше было в Спартак переходить!


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
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