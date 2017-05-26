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Ролан Гусев: считаю Головина лучшим полузащитником минувшего сезона
Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев считает хавбека ЦСКА Александра Головина лучшим полузащитником РФПЛ минувшего сезона.
"Считаю Головина лучшим полузащитником минувшего сезона. Нравится его прогресс, очень хороший зрелый футбол для его возраста. Прибавил и технически, и физически. Для меня он лучший. При Викторе Гончаренко он становится лидером, ключевой фигурой. Думаю, будь Алан Дзагоев и Роман Ерёменко в составе, ЦСКА до последнего боролся бы за чемпионство. Ерёменко и Головин – оба плеймейкеры, но по стилю несколько разные. Плюс они играли вместе раньше. Думаю, и у Гончаренко нашлось бы место обоим. Головин всё делает на высокой скорости, это важно. Голова всегда наверху, удар хороший. Может играть и на команду, и индивидуально. Думаю, он самый мобильный полузащитник Премьер-Лиги, поэтому считаю его лучшим", - цитирует Гусева "Чемпионат.сом".
"Считаю Головина лучшим полузащитником минувшего сезона. Нравится его прогресс, очень хороший зрелый футбол для его возраста. Прибавил и технически, и физически. Для меня он лучший. При Викторе Гончаренко он становится лидером, ключевой фигурой. Думаю, будь Алан Дзагоев и Роман Ерёменко в составе, ЦСКА до последнего боролся бы за чемпионство. Ерёменко и Головин – оба плеймейкеры, но по стилю несколько разные. Плюс они играли вместе раньше. Думаю, и у Гончаренко нашлось бы место обоим. Головин всё делает на высокой скорости, это важно. Голова всегда наверху, удар хороший. Может играть и на команду, и индивидуально. Думаю, он самый мобильный полузащитник Премьер-Лиги, поэтому считаю его лучшим", - цитирует Гусева "Чемпионат.сом".
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