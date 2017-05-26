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Ролан Гусев: считаю Головина лучшим полузащитником минувшего сезона

Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев считает хавбека ЦСКА Александра Головина лучшим полузащитником РФПЛ минувшего сезона.

"Считаю Головина лучшим полузащитником минувшего сезона. Нравится его прогресс, очень хороший зрелый футбол для его возраста. Прибавил и технически, и физически. Для меня он лучший. При Викторе Гончаренко он становится лидером, ключевой фигурой. Думаю, будь Алан Дзагоев и Роман Ерёменко в составе, ЦСКА до последнего боролся бы за чемпионство. Ерёменко и Головин – оба плеймейкеры, но по стилю несколько разные. Плюс они играли вместе раньше. Думаю, и у Гончаренко нашлось бы место обоим. Головин всё делает на высокой скорости, это важно. Голова всегда наверху, удар хороший. Может играть и на команду, и индивидуально. Думаю, он самый мобильный полузащитник Премьер-Лиги, поэтому считаю его лучшим", - цитирует Гусева "Чемпионат.сом".
Теги: Гусев Головин
Сегодня, 18:13
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6
(1)
№6 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 19:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
maradona72,
Про Гусева согласен. Головин молодой, но задатки есть.


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:48) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Очень прибавил Голова в этом сезоне. Не лучший, но учитывая возраст, просто порадовал. Я про Ерему и думать забыл...
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:38) #
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  •  (5)
online

Цитата: Mahoylich
О чем он думает?

У него всегда не хватала того, чем думают. Гусь всегда был треплом и понторезом.
Цитата: Mahoylich
Это будущее ЦСКА.

Если Головин будущее УСКА, то я за них спокоен.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 18:36) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
maradona72,
Тоже того же мнения. О чем он думает? Глушаков, Зобнин, Фернандо? Есть и в других командах отличные игроки и в их числе Головин. Мне он тоже нравится. Это будущее ЦСКА.


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: whitefoxx Россия (Сегодня, 18:33) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Лучший в своем амплуа на позиции АП тяжелого не согласиться, но вот лучший Полузащитник как раз таки не он.
Регистрация: 30.08.2015
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:29) #
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online

Ты хоть очком угли туши, но это не правда. Лучшие в этом году в Спартаке.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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