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Руслан Камболов: хотелось бы поработать вместе с Бердыевым

Защитник Руслан Камболов был бы рад поработать под руководством тренера Кургана Бердыева в казанском "Рубине".

"Мысли о клубе не мешают готовиться, я не читаю ничего. Сейчас главное - мысли о сборной, нужно постараться выиграть Кубок конфедераций. Пока никто нам не говорил (кто будет тренировать "Рубин" в следующем сезоне. - Прим.). Если будет назначен Бердыев - это хорошо, я много о нем слышал, хотелось бы поработать вместе", - цитирует Камболова ТАСС.
Теги: Камболов Бердыев Рубин
Вчера, 22:16
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