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Руслан Камболов: пока не могу сказать, на какой позиции видит меня тренер

Игроки сборной России получили хорошую нагрузку на первой тренировке команды в Австрии, рассказал после занятия защитник Руслан Камболов.

"Устали после тренировки, хорошая нагрузка. Хорошее впечатление, атмосфера, все готовимся к большому турниру. У сборной отличные условия, все довольны. Тот факт, что вокруг нет болельщиков, каждый оценивает индивидуально.

Пока не могу сказать, на какой позиции видит меня тренер, на занятии играл центрального защитника. Тренер очень требовательный. Я буду делать все, чтобы попасть в окончательную заявку на Кубок конфедераций", - приводит слова Камболова ТАСС.
Теги: Камболов Сборная России
Вчера, 23:11
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