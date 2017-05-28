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Агент: Луческу намерен доработать контракт с "Зенитом"
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу намерен доработать контракт, срок которого истекает по окончании следующего сезона, сообщил агент румынского специалиста Аркадий Запорожану.
"У "Зенита" появился новый спортивный директор, который будет общаться с прессой, лучше все вопросы переадресовать ему. Я думаю, что перестановки, которые произошли в клубе, пойдут на пользу, в том числе и общению с прессой. У Луческу еще год контракта, и он намерен его доработать", - цитирует Запорожану ТАСС.
"У "Зенита" появился новый спортивный директор, который будет общаться с прессой, лучше все вопросы переадресовать ему. Я думаю, что перестановки, которые произошли в клубе, пойдут на пользу, в том числе и общению с прессой. У Луческу еще год контракта, и он намерен его доработать", - цитирует Запорожану ТАСС.
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