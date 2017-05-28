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Агент: Луческу намерен доработать контракт с "Зенитом"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу намерен доработать контракт, срок которого истекает по окончании следующего сезона, сообщил агент румынского специалиста Аркадий Запорожану.

"У "Зенита" появился новый спортивный директор, который будет общаться с прессой, лучше все вопросы переадресовать ему. Я думаю, что перестановки, которые произошли в клубе, пойдут на пользу, в том числе и общению с прессой. У Луческу еще год контракта, и он намерен его доработать", - цитирует Запорожану ТАСС.
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 16:09
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22
(2)
№22 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 17:54) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vit
Цитата: RoboGeo
малолетка прыщавая,

дедуль... ты там куем подавился...? памперс смени...? куепутоло... и накуй с пляжа без панамы....

иди уже вздрочни на своих черномазых залупиша и хрюмеса и выдыхай, а то утомил
Регистрация: 31.05.2016
№21 Написал: Пётр Градов (Сегодня, 17:51) #
  • -3
  •  (3)
online

Каждая уважающая себя свинья просто ОБЯЗАНА дриснуть на этой ветку.
Регистрация: 24.04.2017
№20 Написал: vit (Сегодня, 17:37) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RoboGeo
малолетка прыщавая,

дедуль... ты там куем подавился...? памперс смени...? куепутоло... и накуй с пляжа без панамы....


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№19 Написал: Sidhe (Сегодня, 17:27) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: vit
плечевыми не пользуюсь...

Да, похож. В нике написал, что живет в СПб, причем написал на языке клиентов, а живет, как говорит, в Москве, причем название с ошибкой написал. Язык-то не для того, чтоб говорить у него, да и ручки под куй заточены. Оттого и ник такой - толи Робогей, толи Гееробот...


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№18 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 17:23) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vit
Цитата: RoboGeo
ты может в реале отье башить.

плечевыми не пользуюсь... слейся....

Цитата: RoboGeo
Цитата: vit
Цитата: RoboGeo
ты может в реале отье башить.

плечевыми не пользуюсь... слейся....

еще и ссыкло, я то тут в маааскве живу педрилко

заказывай мне билеты... до маасквы... чучело...

очко не треснет, герой виртуальный, сидит в 13 дюймовый монитор втыкает малолетка прыщавая, слюной капает на клаву. За монитором герой, в реале обсос. отсосешь не нагибаясь, только выползи мразота
Регистрация: 31.05.2016
№17 Написал: vit (Сегодня, 17:16) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RoboGeo
ты может в реале отье башить.

плечевыми не пользуюсь... слейся....

Цитата: RoboGeo
Цитата: vit
Цитата: RoboGeo
ты может в реале отье башить.

плечевыми не пользуюсь... слейся....

еще и ссыкло, я то тут в маааскве живу педрилко

заказывай мне билеты... до маасквы... чучело...


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№16 Написал: metis Riga (Сегодня, 17:06) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Не дай бог.


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013
№15 Написал: vit (Сегодня, 17:04) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
[url=http://https://news.ramb
ler.ru/video/36992893-zenit-p
ostroit-v-peterburge-novyy-fu
tbolnyy-stadion/]

Цитата: RoboGeo
Хрю(су)кины дети, сы ба ли сь в танце на свои свиноветки

от со си.... не на ги ба ясь.. бомже(су)кин отброс....


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№14 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 17:01) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хрю(су)кины дети, сы ба ли сь в танце на свои свиноветки
Регистрация: 31.05.2016
№13 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:57) #
  • 0
  •  (6)
online

- Фурсенко, сколько ты можешь его держать?
- Силы у меня не те, что прежде, но за 10 минут я ручаюсь.
- Успеем добежать до Финляндской границы


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№12 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:56) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
Хорошо бы)) нам три чемпионата подряд нужно выиграть и пятую звезду закрепить ))

Работай плаческу !

ну а что?в этом сезоне зенытик выше головы прыгнул-отстал от "Спартака" всего лишь на 8 очков.мож в след чемпе они займут второе место и отстанут от нас на 7?тогда его переподпишут еще на пару лет.

Цитата: SPV
Зенит продолжит шествие назад

не на зад,а в...в общем туда,от откуда они по нелепой случайности вылезли после 82-х лет забвения.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№11 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:47) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Это хорошая новость, Зенит продолжит шествие назад
Регистрация: 2.02.2012
№10 Написал: Black Fox (Сегодня, 16:40) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
три чемпионата подряд нужно выиграть и

и Лигу чемпионов взять
фантазер...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№9 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:36) #
  • -2
  •  (8)
online

Цыгана из кибитки выпихнуть - нереально! Починяйте поле, чтоб оно наконец само ездило, заманивайте его чемоданом бабла на центр - и "ту-ту" в Финляндию, "по шпалам, б*я, по шпалам, б*я, по шпалам" вместе с лысым газоном и мечтами о команде smile


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№8 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:31) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Хорошо бы)) нам три чемпионата подряд нужно выиграть и пятую звезду закрепить ))

Работай плаческу !


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№7 Написал: golden Axe (Сегодня, 16:27) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
работай Мирча во благо Спартака,Верим!
Регистрация: 1.02.2017
№6 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:25) #
  • -2
  •  (4)

Хоть Манчини, хоть Лувческу, главное, чтобы Сарсания о своем славном тренерском прошлом не вспомнил. Что он, типа, грузинский Дель Боске.
Регистрация: 12.11.2007
№5 Написал: vit (Сегодня, 16:22) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
ай нанЭ нанЭ нанЭ... остаётся цыганЭ....


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№4 Написал: Black Fox (Сегодня, 16:17) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
дай то бог чтоб доработал.

и вам желаю возвращения Аленичева!


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:16) #
  • -2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
дай то бог чтоб доработал.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 16:12) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
К счастью, это не ему решать.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 16:11) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
спасибо мастер sunglasses


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
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