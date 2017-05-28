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Дмитрий Ефремов: мы должны были обыгрывать "СКА-Хабаровск"

Защитник "Оренбурга" Дмитрий Ефремов прокомментировал поражение своей команды в матче против "СКА-Хабаровска" и вылет в ФНЛ.

"Какое может быть настроение, когда сначала обыгрываешь такие команды, как "Ростов" и "Краснодар", а потом проигрываешь СКА из Хабаровска? Никто не спорит, они молодцы, но мы должны были их обыгрывать, мы не должны были опускаться ниже своей планки. Я не говорю, что якобы мы из премьер-лиги, значит, мы лучше, такой расклад сил был лишь на бумаге. Очень обидно, но, наверное, сами виноваты", - цитирует Ефремова ТАСС.
Теги: Ефремов СКА-Хабаровск
Сегодня, 22:20
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