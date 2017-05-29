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Агент: Павлюченко не собирается заканчивать карьеру

Олег Артемов, представитель нападающего Романа Павлюченко, рассказал , что в скором времени стоит ждать новостей о футболисте.

"По Роману Павлюченко скоро что-то узнаете. Работаем. Речь идёт не о завершении карьеры, – цитирует агента "Спорт-Экспресс".
Теги: Павлюченко
Сегодня, 21:31
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№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:04) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: афанасий
Цитата: sanyapytilin
Да пора уже на пенсию. И уход такой "достойный"...

да ну! пару лет, минимум сезон он еще отыграет в команде уровня "второй восьмерки".

Для чего? Чтобы за сезон 1-2 гола забивать?
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 21:56) #
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Болеет за:
«Факел»
Цитата: sanyapytilin
Да пора уже на пенсию. И уход такой "достойный"...

да ну! пару лет, минимум сезон он еще отыграет в команде уровня "второй восьмерки".


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:35) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Да пора уже на пенсию. И уход такой "достойный"...
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 21:33) #
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в китай или эмираты, но и там скамейка
Регистрация: 8.01.2017
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