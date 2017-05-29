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Агент: Павлюченко не собирается заканчивать карьеру
Олег Артемов, представитель нападающего Романа Павлюченко, рассказал , что в скором времени стоит ждать новостей о футболисте.
"По Роману Павлюченко скоро что-то узнаете. Работаем. Речь идёт не о завершении карьеры, – цитирует агента "Спорт-Экспресс".
"По Роману Павлюченко скоро что-то узнаете. Работаем. Речь идёт не о завершении карьеры, – цитирует агента "Спорт-Экспресс".
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