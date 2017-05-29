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Федор Смолов: в прошедшем сезоне голы мне давались сложнее, чем в позапрошлом
Нападающий "Краснодара" Фёдор Смолов рассказал о том, сложнее ли ему в прошедшем сезоне стало забивать голы в РФПЛ. 27-летний футболист отметился 18 мячами и второй сезон подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата.
"Больше всего в этом сезоне мне запомнился гол в ворота ЦСКА, когда мы играли на выезде. Было тяжело по исполнению. Также отмечу розыгрыш пенальти с "Тереком". Давно мы такое с Пашей отрабатывали и рады, что получилось.
В последнем сезоне голы мне давались сложнее, чем в позапрошлом. Предполагаю, что тренеры дают установку играть со мной более плотно, внимательно. Команды очень часто стали играть со схемой в пять защитников, один из которых действует против меня персонально. Конечно, это всегда тяжелее. Но если смотреть на последние игры сезона, то оказалось, что играть против пятерых защитников и нашей команде, и мне лично было даже проще, чем против четырёх. Когда команды играют в четыре защитника, то футболисты более внимательны, постоянно страхуют друг друга, следят за зонами", — сказал Смолов в эфире программы "Тотальный разбор".
"Чемпионат.сом"
"Больше всего в этом сезоне мне запомнился гол в ворота ЦСКА, когда мы играли на выезде. Было тяжело по исполнению. Также отмечу розыгрыш пенальти с "Тереком". Давно мы такое с Пашей отрабатывали и рады, что получилось.
В последнем сезоне голы мне давались сложнее, чем в позапрошлом. Предполагаю, что тренеры дают установку играть со мной более плотно, внимательно. Команды очень часто стали играть со схемой в пять защитников, один из которых действует против меня персонально. Конечно, это всегда тяжелее. Но если смотреть на последние игры сезона, то оказалось, что играть против пятерых защитников и нашей команде, и мне лично было даже проще, чем против четырёх. Когда команды играют в четыре защитника, то футболисты более внимательны, постоянно страхуют друг друга, следят за зонами", — сказал Смолов в эфире программы "Тотальный разбор".
"Чемпионат.сом"
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