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Рашид Рахимов: я не контактировал ни с кем из тульского "Арсенала"

Бывший главный тренер "Терека" Рашид Рахимов прокомментировал информацию о том, что он может возглавить тульский "Арсенал".

"У меня не было никаких контактов с тульским "Арсеналом", я ни с кем из этого клуба не общался. Кто-то вбрасывает подобные слухи, а потом начинаются звонки, которые растягиваются на целый день.

Что касается продолжения моей тренерской деятельности, то на данный момент по этому вопросу нет никакой конкретики. Всё зависит от ситуации. Со здоровьем у меня всё в порядке, это точно никак не связано с паузой в моей работе", - цитирует Рахимова "Чемпионат.сом".
Теги: Рахимов Арсенал Тула
Вчера, 23:32
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