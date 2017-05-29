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Рашид Рахимов: я не контактировал ни с кем из тульского "Арсенала"
Бывший главный тренер "Терека" Рашид Рахимов прокомментировал информацию о том, что он может возглавить тульский "Арсенал".
"У меня не было никаких контактов с тульским "Арсеналом", я ни с кем из этого клуба не общался. Кто-то вбрасывает подобные слухи, а потом начинаются звонки, которые растягиваются на целый день.
Что касается продолжения моей тренерской деятельности, то на данный момент по этому вопросу нет никакой конкретики. Всё зависит от ситуации. Со здоровьем у меня всё в порядке, это точно никак не связано с паузой в моей работе", - цитирует Рахимова "Чемпионат.сом".
"У меня не было никаких контактов с тульским "Арсеналом", я ни с кем из этого клуба не общался. Кто-то вбрасывает подобные слухи, а потом начинаются звонки, которые растягиваются на целый день.
Что касается продолжения моей тренерской деятельности, то на данный момент по этому вопросу нет никакой конкретики. Всё зависит от ситуации. Со здоровьем у меня всё в порядке, это точно никак не связано с паузой в моей работе", - цитирует Рахимова "Чемпионат.сом".
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