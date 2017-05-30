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Гендиректор "Арсенала" может занять пост начальника команды в "Спартаке"

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов в июне может покинуть клуб, сообщает "Спорт-Экспресс".

Балашов пришел в клуб в прошлом году, а предыдущим местом работы специалиста было московское "Динамо". В случае ухода из "Арсенала" специалист может продолжить карьеру в "Спартаке" на посту начальника команды.
Теги: Арсенал Тула Спартак
Сегодня, 17:10
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(0)
№9 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:20) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Невские петросяны сейчас подтянутся.
Регистрация: 22.09.2007
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:05) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Что там про 6 очков в следующем сезоне?))


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:47) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Но эта фамилия ничего абсолютно не говорит, чей-то друг из Спартака, наверное
Регистрация: 20.03.2014
№6 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 17:43) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Saveger
так вот кто 3:0 организовал... молодчага

Это единственная мысль которая пришла в твою тупую голову?


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№5 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 17:34) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
так вот кто 3:0 организовал... молодчага
Регистрация: 16.03.2010
№4 Написал: GS Москва (Сегодня, 17:31) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: SHIGA
это для нас хорошо?

Начальник команды - это завхоз.
Регистрация: 22.09.2009
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:27) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
это для нас хорошо?


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 17:13) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ух ты....


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№1 Написал: debil (Сегодня, 17:13) #
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  •  (1)

Нет ну люди решающие вопросы и тут и там всегда нужны ........
Регистрация: 30.06.2016
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