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Благой Георгиев покинет "Оренбург"

Полузащитник Благой Георгиев не останется в "Оренбурге". По словам болгарского футболиста, он рассматривает варианты продолжения карьеры в РФПЛ.

"В "Оренбурге" не остаюсь. Есть 3-4 варианта, в том числе и из премьер-лиги", - цитирует Георгиева "Спорт-Экспресс".
Теги: Георгиев Оренбург
Сегодня, 20:45
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№4 Написал: Руслан Гарин казань (Сегодня, 22:10) #
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Болеет за:
«Рубин»
болгарин как брат сказал.... laughing скользкий тип и рубин не раз подводил .
Регистрация: 26.04.2016
№3 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 21:22) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
ска хабар


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 21:01) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
вот интересно, как с такими игроками можно решать спортивные задачи? им же пох, вылетит команда или нет.. контракты составлены таким образом, что в случае вылета получаешь статус свободного агента и можешь выбирать, кто больше предложит... просто гениальная система выстроена
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:52) #
  • 0
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подленький игрочишка


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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