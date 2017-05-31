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Благой Георгиев покинет "Оренбург"
Полузащитник Благой Георгиев не останется в "Оренбурге". По словам болгарского футболиста, он рассматривает варианты продолжения карьеры в РФПЛ.
"В "Оренбурге" не остаюсь. Есть 3-4 варианта, в том числе и из премьер-лиги", - цитирует Георгиева "Спорт-Экспресс".
"В "Оренбурге" не остаюсь. Есть 3-4 варианта, в том числе и из премьер-лиги", - цитирует Георгиева "Спорт-Экспресс".
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