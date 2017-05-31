Агент: скорее всего, Тигиев останется в "Спартаке"

Павел Андреев, агент защитника "Спартака" Георгия Тигиева прояснил ситуацию с будущим 22-летнего футболиста. Срок его аренды (правами владеет "Анжи") закончился после окончания сезона.– Скорее всего, да.– Именно так.