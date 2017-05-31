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Агент: скорее всего, Тигиев останется в "Спартаке"

Павел Андреев, агент защитника "Спартака" Георгия Тигиева прояснил ситуацию с будущим 22-летнего футболиста. Срок его аренды (правами владеет "Анжи") закончился после окончания сезона.

– Остается ли Тигиев в "Спартаке"?

– Скорее всего, да.

– То есть договоренность о продлении отношений с ним достигнута?

– Именно так.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Тигиев Спартак
Вчера, 23:14
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№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 23:43) #
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Цитата: SHIGA
И Караваев из Спарты тоже одной ногой в Спартаке..

А нужен этот Караваев в Спартаке?
Посмотрел нарезку его игры за Спарту.
Ничего особенного: навесы, навесы, навесы...
Да ещё несколько раз повторили, как он "дурачка" забил: мяч вратарь почти поймал. а тот возьми да выпрыгни у него между ног в ворота.
Да и чемпионат, судя по нарезке, слабенький в Чехии: нападение что хочет, то и творит в штрафной соперника, позиционные ошибки обороны одна за другой.
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: SHIGA Msk (Вчера, 23:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Продление аренды или полноценный трансфер ?
И Караваев из Спарты тоже одной ногой в Спартаке.. Вот и пускай конкурируют за место в основе ! В плюсе будут все и клуб и сборная .


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Кир Мяс (Вчера, 23:16) #
  • +2
  •  (4)
online




Регистрация: 20.04.2016
№1 Написал: Hitman (Вчера, 23:15) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
отлично
Регистрация: 20.04.2017
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