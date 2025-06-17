"Предсезонка стартует 7 июля. Арсен более чем готов к началу нового сезона, он полностью восстановился. Новый специалист [Серхио Франсиско], как и предыдущий тренер, очень сильно рассчитывает на Захаряна, поэтому его уход этим летом клубом не рассматривается", - цитирует Мундуате Sport24.
В минувшем сезоне Арсен Захарян провел за испанский "Реал Сосьедад" во всех турнирах 4 матча и отметился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей. Напомним, что российский полузащитник получил повреждение летом 2024 года и не выходил на поле до февраля текущего года. Сообщалось, что Захарян может покинуть клуб на правах аренды в летнее трансферное окно.
По итогам сезона-2024/2025 "Реал Сосьедад" занял 11 место в турнирной таблице испанского чемпионата, набрав в 38 турах 46 баллов.
"Новый тренер очень сильно рассчитывает на него". В "Реале Сосьедад" высказались о возможном уходе Захаряна
Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате высказался о возможном уходе Арсена Захаряна из клуба.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"