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Карпин: интерес и переговоры по Осипенко начались задолго до моего прихода

Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин прокомментировал переход Максима Осипенко.
Фото: ФК "Динамо"
"Осипенко появился еще до меня. Интерес и переговоры начались задолго до моего прихода. Осипенко не привезли Карпину", - сказал Карпин на пресс-конференции.

Сегодня, 17 июня, московское "Динамо" объявило о переходе центрального защитника Максима Осипенко из "Ростова" - футболист заключил контракт с бело-голубыми на три года. В минувшем сезоне Осипенко провел за южан во всех турнирах 40 матчей и отметился 10 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего защитника в 5 миллионов евро.

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