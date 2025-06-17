"Осипенко появился еще до меня. Интерес и переговоры начались задолго до моего прихода. Осипенко не привезли Карпину", - сказал Карпин на пресс-конференции.
Сегодня, 17 июня, московское "Динамо" объявило о переходе центрального защитника Максима Осипенко из "Ростова" - футболист заключил контракт с бело-голубыми на три года. В минувшем сезоне Осипенко провел за южан во всех турнирах 40 матчей и отметился 10 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего защитника в 5 миллионов евро.
Карпин: интерес и переговоры по Осипенко начались задолго до моего прихода
Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин прокомментировал переход Максима Осипенко.
Фото: ФК "Динамо"