По информации источника, в ближайшее время защитник "Оренбурга" Максим Сидоров перейдет в грозненский "Ахмат".
В минувшем сезоне Максим Сидоров провел за "Оренбург" во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет 1 результативную передачу. По итогам сезона-2024/2025 "Оренбург" вылетел из РПЛ, заняв в турнирной таблице предпоследнее место. Грозненский "Ахмат" расположился на 14 строчке и в переходных матчах одержал победу над "Уралом" с общим счетом 3:2, сохранив место в РПЛ.
Источник: "СЭ".
Источник: защитник "Оренбурга" Сидоров перейдет в "Ахмат"
Защитник "Оренбурга" Максим Сидоров продолжит карьеру в "Ахмате".
Фото: ФК "Оренбург"