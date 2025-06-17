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Источник: защитник "Оренбурга" Сидоров перейдет в "Ахмат"

Защитник "Оренбурга" Максим Сидоров продолжит карьеру в "Ахмате".
Фото: ФК "Оренбург"
По информации источника, в ближайшее время защитник "Оренбурга" Максим Сидоров перейдет в грозненский "Ахмат".

В минувшем сезоне Максим Сидоров провел за "Оренбург" во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет 1 результативную передачу. По итогам сезона-2024/2025 "Оренбург" вылетел из РПЛ, заняв в турнирной таблице предпоследнее место. Грозненский "Ахмат" расположился на 14 строчке и в переходных матчах одержал победу над "Уралом" с общим счетом 3:2, сохранив место в РПЛ.

Источник: "СЭ".

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