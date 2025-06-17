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Агент Лесового оценил сезон нападающего в кипрском АЕЛе

Футбольный агент Шахар Гринберг, представляющий интересы нападающего "Динамо" Даниила Лесового, оценил выступления игрока в прошедшем сезоне.
Фото: GETTY IMAGES
"Даниил доволен сезоном в АЕЛе. Он был одним из лидеров команды. У него относительно хорошая статистика, Даниил постоянно играл. Показатели в тех же дриблингах были одними из лучших. Его рейтинг был одним из самых высоких", - цитирует агента "Чемпионат".

В минувшем сезоне Даниил Лесовой провел за кипрский АЕЛ во всех турнирах 30 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего нападающего в 1,5 миллионов евро. Форвард уже вернулся в расположение московского "Динамо" и провел первую тренировку.

По итогам сезона-2024/2025 бело-голубые заняли пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30 турах 56 баллов.

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