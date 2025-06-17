"Георгий сейчас находится в статусе свободного агента. Никаких обременений перед "Химками" у него нет. Думаю, что в ближайшее время мы сможет сказать, где Джикия продолжит карьеру", - цитирует Кузьмичева "СЭ".
В минувшем сезоне Георгий Джикия провел за подмосковные "Химки" во всех турнирах 19 матчей и не отметился результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего футболиста в 2 миллиона евро.
Напомним, что ранее РФС не выдал подмосковным "Химкам" лицензию для участия в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги из-за финансовых проблем клуба.
Агент Джикии высказался о будущем защитника
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника "Химок" Георгия Джикии, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Химки"