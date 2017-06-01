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Сергей Рыжиков - лучший игрок "Рубина" в мае

Голкипер "Рубина" Сергей Рыжиков признан лучшим игроком команды в мае, сообщает официальный сайт клуба.

В тройку лучших игроков месяца по итогам голосования также вошли Олег Кузьмин и Максим Канунников.
Теги: Рыжиков Рубин
Сегодня, 16:50
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