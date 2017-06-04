"Ростов" интересуется Песьяковым, Подберезкиным и Паршивлюком

"Ростов" в летнее трансферное окно может пополнить большая группа футболистов.Многое будет зависеть от того, кто в итоге покинет команду и перейдет в "Рубин". По предварительной информации, в Казань могут переехать Александр Ерохин, Дмитрий Полоз, Сердар Азмун, Кристиан Нобоа и Сесар Навас."Ростов" проявляет интерес к большой группе футболистов: вратарю Сергею Песьякову ("Спартак"), защитнику Сергею Паршивлюку ("Анжи"), Ярославу Яху ("Заглембе", Польша), Мачею Вилаушу ("Лех", Польша), полузащитнику Вячеславу Подберезкину ("Краснодар").Что касается фигуры главного тренера, то решение вопроса отложено на начало следующей недели. Есть вариант, при котором тренировать команду будет дуэт Сергей Балахнин – Дмитрий Кириченко. Кандидатура последнего, по некоторым данным, имеет поддержку со стороны бизнесмена Ивана Саввиди, который может вернуться к более активной роли в работе клуба, и менеджмента "Ростова".