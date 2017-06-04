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"Ростов" интересуется Песьяковым, Подберезкиным и Паршивлюком

"Ростов" в летнее трансферное окно может пополнить большая группа футболистов.

Многое будет зависеть от того, кто в итоге покинет команду и перейдет в "Рубин". По предварительной информации, в Казань могут переехать Александр Ерохин, Дмитрий Полоз, Сердар Азмун, Кристиан Нобоа и Сесар Навас.

"Ростов" проявляет интерес к большой группе футболистов: вратарю Сергею Песьякову ("Спартак"), защитнику Сергею Паршивлюку ("Анжи"), Ярославу Яху ("Заглембе", Польша), Мачею Вилаушу ("Лех", Польша), полузащитнику Вячеславу Подберезкину ("Краснодар").

Что касается фигуры главного тренера, то решение вопроса отложено на начало следующей недели. Есть вариант, при котором тренировать команду будет дуэт Сергей Балахнин – Дмитрий Кириченко. Кандидатура последнего, по некоторым данным, имеет поддержку со стороны бизнесмена Ивана Саввиди, который может вернуться к более активной роли в работе клуба, и менеджмента "Ростова".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Песьяков Подберезкин Паршивлюк Ростов
Сегодня, 15:23
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№7 Написал: Виктор Беликов севастополь (Сегодня, 15:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: LLM
За чем Песьяков? Есть Джанаев и Медведев. Два отличных кипера. Вроде бы они не уходят

Сослан уйдет к бабке не ходи
Регистрация: 1.06.2017
№6 Написал: LLM (Сегодня, 15:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
За чем Песьяков? Есть Джанаев и Медведев. Два отличных кипера. Вроде бы они не уходят
Регистрация: 21.02.2017
№5 Написал: Виктор Беликов севастополь (Сегодня, 15:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Подберезкина не потянут,Песьяков сам откажется,Парш возможно.Прийди вся троица в Ростов усиление мама не горюй
Регистрация: 1.06.2017
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:37) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Cheese1156,
к Дзюбе у меня претензий нет.Он почти во всех голах в сезоне поучаствовал.В отличии от большинства остальных игроков,которые куи пинали.Начиная от Кокорина.Вопрос не праздный и не смешной.У Ростова каждый год проблемы с деньгами,в этом году ЕК закрыли,а в следующем опять люди по полгода играть без денег будут?


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Прощай цыганка Мирчу)
Регистрация: 25.03.2015
№3 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 15:34) #
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Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Городовой
На зарплату игрокам деньги найдутся или снова в долг играть предложат по обычной схеме?

Играть надо за клуб как Дзюба с Кокориным (шутка, конечно)
Регистрация: 17.03.2017
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
На зарплату игрокам деньги найдутся или снова в долг играть предложат по обычной схеме?


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Прощай цыганка Мирчу)
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 15:28) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Навас уйдет, а тут еще и Песьяков корячится... Абыдна за Ростов.
Регистрация: 3.06.2014
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