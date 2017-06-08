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Дмитрий Галямин: братья Березуцкие еще могут помочь сборной

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Галямин прокомментировал продление контрактов защитников Алексея Березуцкого, Василия Березуцского и Сергей Игнашевича с ЦСКА до конца сезона 2017/18.

"Для меня это не стало неожиданным.Они — лучшие защитники последних 10 лет, поэтому никакого сюрприза в этой новости нет. Возможно, вопрос здесь связан и с чемпионатом мира. Будут ли они через год готовы помочь сборной России на этом турнире. А для внутреннего чемпионата вопросов нет. Они еще два сезона точно смогут поиграть. Я убежден, что братья Березуцкие еще могут помочь сборной. Игнашевич — вряд ли, при всем уважении к нему. Те, кто в национальной команде выступает сейчас, точно не являются сильнее этих футболистов. У всех троих серьезное профессиональное отношение к делу, есть и генетические особенности. Они грамотно используют свой колоссальный опыт, контролирует свой организм и способны себя держать в тонусе самостоятельно", - цитирует Галямина "Спорт день за днем".
Теги: Березуцкий В. Березуцкий А. Игнашевич ЦСКА
Сегодня, 16:05
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№7 Написал: safonas (Сегодня, 16:54) #
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как же достали уже про них... да прошло их время, прошло!!! ЧЕ явно показал, все, не успевают они, спасибо за все и досвидания!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№6 Написал: Hitman (Сегодня, 16:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
как же надоели эти коняшные эксперты,никакой объективности,не для того их убирали из сборной чтобы обратно приглашать
Регистрация: 20.04.2017
№5 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 16:26) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
уже напомогали! дальше не куда!
Регистрация: 23.03.2009
№4 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 16:21) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если в нее не вернутся - помогут, и сильно. Два Буратино сучковатых


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:20) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Нынешнее трио защитников не хуже сыграет. Так что пусть спокойно доигрывают карьеру в ЦСКА, нечего дергать.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 16:17) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Как же эти эксперты куевы затрахали.
Регистрация: 26.08.2010
№1 Написал: Scoter дом (Сегодня, 16:16) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
могут,если у нас сборная одного турнира.... хорош уже дайте дорогу молодым ,братья не вечны,нужно глядеть в будующее
Регистрация: 26.09.2006
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