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Дмитрий Галямин: братья Березуцкие еще могут помочь сборной
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Галямин прокомментировал продление контрактов защитников Алексея Березуцкого, Василия Березуцского и Сергей Игнашевича с ЦСКА до конца сезона 2017/18.
"Для меня это не стало неожиданным.Они — лучшие защитники последних 10 лет, поэтому никакого сюрприза в этой новости нет. Возможно, вопрос здесь связан и с чемпионатом мира. Будут ли они через год готовы помочь сборной России на этом турнире. А для внутреннего чемпионата вопросов нет. Они еще два сезона точно смогут поиграть. Я убежден, что братья Березуцкие еще могут помочь сборной. Игнашевич — вряд ли, при всем уважении к нему. Те, кто в национальной команде выступает сейчас, точно не являются сильнее этих футболистов. У всех троих серьезное профессиональное отношение к делу, есть и генетические особенности. Они грамотно используют свой колоссальный опыт, контролирует свой организм и способны себя держать в тонусе самостоятельно", - цитирует Галямина "Спорт день за днем".
"Для меня это не стало неожиданным.Они — лучшие защитники последних 10 лет, поэтому никакого сюрприза в этой новости нет. Возможно, вопрос здесь связан и с чемпионатом мира. Будут ли они через год готовы помочь сборной России на этом турнире. А для внутреннего чемпионата вопросов нет. Они еще два сезона точно смогут поиграть. Я убежден, что братья Березуцкие еще могут помочь сборной. Игнашевич — вряд ли, при всем уважении к нему. Те, кто в национальной команде выступает сейчас, точно не являются сильнее этих футболистов. У всех троих серьезное профессиональное отношение к делу, есть и генетические особенности. Они грамотно используют свой колоссальный опыт, контролирует свой организм и способны себя держать в тонусе самостоятельно", - цитирует Галямина "Спорт день за днем".
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