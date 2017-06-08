Опрос:

Новости партнеров

Мирча Луческу может вернуться в "Зенит"

Румынский специалист Мирча Луческу, в конце мая отправленный в отставку с поста главного тренера "Зенита", может продолжить работу в клубе в ином качестве, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Существует вариант, что Луческу продолжит работу в "Зените" в ином качестве. Он сейчас обсуждается и является приоритетным для специалиста", - сообщил источник.
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 16:25
Напечатать
37
(9)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
№37 Написал: nami-sv (Сегодня, 18:05) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
По очереди будут с манчини руководить .. вахтовым методом .. Месяц один месяц другой

Руководить-не знаю,вот в два раза больше ныть запросто.
Регистрация: 9.08.2015
№36 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:01) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
По очереди будут с манчини руководить .. вахтовым методом .. Месяц один месяц другой


--------------------
ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№35 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 17:59) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ditrih
мячи подавать с тем же окладом

smile laughing smiley


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№34 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:44) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Желтизной уже не гнушаемся, да?


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№33 Написал: Ditrih (Сегодня, 17:42) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
мячи подавать с тем же окладом
Регистрация: 1.06.2014
№32 Написал: fd65 (Сегодня, 17:38) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Будет в Зените штатным нытиком на з/п 4 ляма уевро.....)))))))))))
Регистрация: 3.12.2016
№31 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 17:38) #
  • 0
  •  (0)
online

Господин назначит его любимой женой?
Регистрация: 30.08.2008
№30 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:36) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»


Было понятно что от мистера просто так за здорово живешь не отцепятся, его на мамалыге не проведешь.
Регистрация: 20.03.2014
№29 Написал: nami-sv (Сегодня, 17:28) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Главный по нытью.
Регистрация: 9.08.2015
№28 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 17:25) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
видать придется неустойку платить, а то сказки напели про отсутствие пункта о неустойке


--------------------
JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№27 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 17:21) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Вот это сюжет! Вот это поворот! Одни словом румын!!! laughing Они всегда возвращаются!!!

Цитата: Moonspell
Ныть на пресс конференциях!

С концертами по новым стадионам России!!! stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 1.06.2017
№26 Написал: Moonspell Москва (Сегодня, 17:16) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ныть на пресс конференциях!
Регистрация: 2.06.2009
№25 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 17:15) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
Негры

Пончик, ты лучше думай как ВЫ сыграете в епани на негра без негров laughing Намажете конЧалова гуталином и губищи ему выверните, чтоб был похож?

Цитата: Andlawyer
Привратным сторожем в Удельную.

Ворота стибрит


--------------------
Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№24 Написал: Andlawyer Москвы (Сегодня, 17:13) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Привратным сторожем в Удельную.
Регистрация: 4.10.2009
№23 Написал: Volodia379 (Сегодня, 17:07) #
  • -4
  •  (6)

С зарплатой как у главного!? Гуляй быдло на народные деньги! rage
Регистрация: 11.04.2016
№22 Написал: avnik море (Сегодня, 17:06) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Видимо клубу понравилось, как он толкнул Халка и компанию.


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№21 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:05) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
После унижения предложили понижение? Если не получилось у румына с Зенитом, это не значит, что он дурак.
Регистрация: 29.10.2010
№20 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 17:05) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees1
"Спартак" - ЦСКА - 10 декабря

Негры спартака не смогут сыграть 10-го декабря))) laughing
Регистрация: 12.05.2017
№19 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 17:04) #
  • -1
  •  (7)

Гардеробщиком его. И транспарант , 10 на 10 - "Администрация ответственности не несет. И вообще - не знает этого цыгана".

Ай, нанэ-нанэ-нанэ
КарманЫ оставь менэ....
Регистрация: 3.03.2007
№18 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 17:04) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees1
дно пробито,конченная рфпл в своем стиле

Саипись. Особенно декабрь радует. Я точно жопу морозить не пойду - идите нахрен. А 13 августа ещеи Гиенер вновь с билетами отчебучит. Или пойдет играть на стадион Октябрь, к молодежке - туда пара тысяч только и влезет


--------------------
Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№17 Написал: vlees1 (Сегодня, 17:00) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
kobr,
ЦСКА - "Спартак" - 13 августа

"Спартак" - ЦСКА - 10 декабря

дно пробито,конченная рфпл в своем стиле
Регистрация: 13.05.2017
№16 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:52) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
joy


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№15 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 16:51) #
  • +4
  •  (6)
online

Можно еще Спала пригласить и Адвоката ! Они тоже нормальные такие спецы
Регистрация: 21.09.2015
№14 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:48) #
  • +2
  •  (10)

Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
Хрень какая то.

Не хрень. Контракт еще на год в Зените. А то что там говорили на счет того, что Зенит ничего не должен Луческу-это вранье. Инфа для сбголубого быдла.
Придется его пристроить дворником, или помощником повара . Или будет лежать дома и получать зарплату как в свое время ваш Спал.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№13 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 16:46) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
КАМАЗ
Вместо Орлова?
Регистрация: 23.01.2015
№12 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 16:40) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
sweat_smile Хорошая идея, продолжайте


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№11 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 16:35) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: kobr
"Ахмат" – "Акбар"

тогда уж Аллах blush
Регистрация: 7.05.2017
№10 Написал: Hitman (Сегодня, 16:33) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
smile sweat_smile joy
Регистрация: 20.04.2017
№9 Написал: kobr (Сегодня, 16:32) #
  • +4
  •  (6)

Новостники, чего спим laughing ?


В первом туре сезона 2017-2018 встречаются (дата первого тура – 16 июля):

"Анжи" – ЦСКА

"Локомотив" – "Арсенал"

"СКА-Хабаровск" – "Зенит"

"Рубин" – "Краснодар"

"Тосно" – "Уфа"

"Спартак" – "Динамо"

"Урал" – "Ростов"

"Ахмат" – "Акбар"
Регистрация: 24.10.2006
№8 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 16:32) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хрень какая то.
Регистрация: 15.06.2016
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.