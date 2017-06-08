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В 1-м туре РФПЛ "Спартак" сыграет с "Динамо", "Зенит" в гостях встретится со "СКА-Хабаровском" (12)
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Источник: Кириченко не будет работать в "Рубине"
Бывший тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко не пойдёт в "Рубин" вслед за Курбаном Бердыевым, информирует "Бизнес Оnline".
40-летний специалист входил в штаб донского клуба при Курбане Бердыеве, но руководство решило не продлевать с ним контракт.
40-летний специалист входил в штаб донского клуба при Курбане Бердыеве, но руководство решило не продлевать с ним контракт.
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