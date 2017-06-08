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"Спартак-2" вышел из отпуска и приступил к тренировкам

Сегодня игроки "Спартака-2" начали подготовку к новому сезону.

Первая тренировка после отпуска началась на базе клуба в 17:00. Под руководством Дмитрия Гунько занимались 17 футболистов: вратари Максименко, Терешкин, Филиппов; защитники Красильниченко, Лисинков, Мамин, Миронов, Сокол, Щербаков; полузащитники Бабаев, Никулин, Пантелеев, Полубояринов, Рудковский, Цыганков; нападающие Самбу и Руденко.

Завтра в Тарасовке к партнерам присоединятся Ломовицкий и Володкин. На 11 июня у основной группы красно-белых запланирован медосмотр, а 15-го к команде присоединятся игроки, которые во второй половине мая находились в расположении молодежной сборной России, а также Нимели, вызванный в сборную Либерии, и Сакала, принимавший участие в молодежном чемпионате мира со сборной Замбии.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак-2
Сегодня, 21:08
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№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 21:17) #
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можно б и жирным было выделить
Регистрация: 7.12.2016
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