"Спартак-2" вышел из отпуска и приступил к тренировкам

Сегодня игроки "Спартака-2" начали подготовку к новому сезону.Первая тренировка после отпуска началась на базе клуба в 17:00. Под руководством Дмитрия Гунько занимались 17 футболистов: вратари Максименко, Терешкин, Филиппов; защитники Красильниченко, Лисинков, Мамин, Миронов, Сокол, Щербаков; полузащитники Бабаев, Никулин, Пантелеев, Полубояринов, Рудковский, Цыганков; нападающие Самбу и Руденко.Завтра в Тарасовке к партнерам присоединятся Ломовицкий и Володкин. На 11 июня у основной группы красно-белых запланирован медосмотр, а 15-го к команде присоединятся игроки, которые во второй половине мая находились в расположении молодежной сборной России, а также Нимели, вызванный в сборную Либерии, и Сакала, принимавший участие в молодежном чемпионате мира со сборной Замбии.