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Ринат Билялетдинов: по стоимости набранного очка "Рубин" твёрдо на последнем месте

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал отставку Хави Грасии с поста наставника казанцев и поделился мнением о возможном назначении на эту должность Курбана Бердыева.

"По статистике в Европе тренер работает около года — это нормально. Вложения были гигантские, по нынешним временам сумасшедшие. Наверное, что-то где-то не сработало. Набор имён — это ещё не команда. Коллектив единомышленников Грасии создать не удалось. Год ему дали. Он по каким-то причинам не доверял Кверквелии, Дядюну, Оздоеву. Я не считаю, что Оздоев слабее М?Вила или Сонга. У Сонга было прекрасное прошлое, но это не значит, что есть настоящее. Помимо техники и тактической грамотности, должна быть мотивация и хорошее движение.

Важно избегать двойных стандартов. Ряд игроков был выведен руководством клуба из состава до начала сезона не по спортивному принципу — это могло повлиять на атмосферу в коллективе. По стоимости набранного очка в минувшем сезоне «Рубин» твёрдо на последнем месте. Это является показателем работы тренерского штаба и селекционной службы.

Появление Бердыева будет вполне логичным. Если он вернётся в "Рубин", ему нужно будет время посмотреть тех, кто есть в наличии", - цитирует Билялетдинова "Чемпионат.сом".
Теги: Билялетдинов Р. Рубин
Вчера, 23:18
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№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:49) #
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online

Ряд игроков был выведен руководством клуба из состава до начала сезона не по спортивному принципу — это могло повлиять на атмосферу в коллективе.
ты про сынка?! smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: Rex Ultima (Вчера, 23:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Самое дешевое очко? Даже у Акинфиева дороже? laughing


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:28) #
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Бердыеву нужно время ....а Гарсии не нужно ...где логика ,ГАРСИА приехал в чужую страну...а Бекиевич знает как и что нужно Рубину, вот и Вся проблема ..Он её решит это точно а формула по стоимости набранного очка вообще не уместна. Тебе бы книжки писать или научить сына как достойно закончить или перейти в новый -АРАРАТ.....МОСКВА.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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