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Михаил Грушевский: даже Глушаков с самогоном не пойдёт на дерби 10 декабря

Актёр и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал решение РФПЛ о проведении матча "Спартак" - ЦСКА 10 декабря.

"10 декабря нельзя проводить вообще никакой матч в России, разве что только матч КХЛ. Поставить главное дерби страны на такое время – чудовищный ляп. Это неприемлемо ни для футболистов, ни для болельщиков. Любая по статусности игра РФПЛ не может проводиться 10 декабря.

Это, конечно, бредятина. Но мне кажется, что РФПЛ хочет так нас взбодрить. Поскольку Кубок конфедераций ещё не начался, Премьер-Лига уже давно закончилась – говорить не о чем, никаких серьёзных вбросов нет. Вот так решили немного встряхнуть футбольную общественность. Но я не представляю себе, чтобы адекватные люди всерьёз могли обсуждать проведение главного дерби страны 10 декабря. Если играть матч где-нибудь в Катаре, тогда ладно, но не на "Открытие Арене". Давайте считать это компьютерным сбоем? Человек не мог допустить такую ошибку.

Мне кажется, что 10 декабря ни один человек не пойдёт на "Открытие Арену". Даже Глушаков с самогоном", - цитирует Грушевского "Чемпионат.сом".
Теги: Грушевский Глушаков ЦСКА Спартак
Сегодня, 02:29
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№1 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 02:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
А матч 10-го декабря в Е-бурге?! А в Перми?Вот взять Мудко, загнать на неотапливаемый стадион на 2 часа и заставить сидеть неподвижно, причем не в закрытой вип-ложе


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