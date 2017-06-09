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Вагиз Хидиятуллин: все потери в сборной России являются серьезными

Бывший футболист московского "Спартака" и сборной СССР Вагиз Хидиятуллин прокомментировал окончательную заявку национальной команды России на Кубок конфедераций.

"Все эти потери являются серьезными… Я и сам в свое время это проходил — перед одним из чемпионатов мира у меня тоже на ровном месте травмировалась крестообразная связка в товарищеском матче.

Да и такие проблемы преследуют не только нашу, но и вообще все сборные. Мне кажется, что не стоит сейчас думать, чья потеря страшнее. Человек выбыл, всё, он уже точно турнир пропустит… При этом команды должны быть к такому готовы: не зря же изначально у всех такие большие заявки.

Однако, конечно, очень жалко — все видели, какая реакция была на тяжелую травму Зобнина. Он ведь мог проверить себя прямо на взлете лет, хотя так иногда случается — да и нагрузка за сезон на него выпала немалая", - цитирует Хидиятуллина "Газета.ру".
Теги: Хидиятуллин Сборная России
Сегодня, 04:46
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