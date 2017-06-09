Опрос:

Новости партнеров

Евгений Кречетов: Вандерсон в "Динамо" - это слухи

Исполнительный директор "Динамо" Евгений Кречетов прокомментировал информацию о том, что Вандерсон может стать игроком московского клуба.

"Это слухи. Ничего предметного нет. Много новых футболистов не будет, у нас хорошая, сыгранная команда. Усиление будет точечным, на несколько отдельных позиций.

Было бы идеально, чтобы новые игроки присоединились к команде уже на сборах, чтобы они были наиграны к началу чемпионата", - цитирует Кречетова ТАСС.
Теги: Вандерсон Динамо
Сегодня, 21:14
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:44) #
  • 0
  •  (0)

Обрадовал млять! rage
Регистрация: 11.04.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.