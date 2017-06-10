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Григорий Чиркин подписал новое соглашение с "Тосно"

Полузащитник "Тосно" Григорий Чиркин подписал договор с клубом сроком на один год, сообщает официальный сайт клуба.

Григорий Чиркин в минувшем сезоне принял участие в 28 играх команды, забил 2 гола.
Теги: Тосно
Сегодня, 18:34
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