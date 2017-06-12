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Сергей Хусаинов: Луческу переоценил административный ресурс

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу переоценил административный ресурс.

"Главная ошибка Луческу в "Зените"? Переоценил административный ресурс. Думал, будет все точно так же, как в "Шахтере". Вдруг оказывается иначе – и растерянность: "Как же так?! Вроде должно быть всё прикрыто! Меня обманули?" Оказалась – не готов к повороту событий, когда админресурс не вмешивается очень уж сильно", – цитирует Хусаинова "Спорт-Экспресс".
Теги: Хусаинов Луческу
Вчера, 22:40
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№9 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:50) #
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online

мда.. на-нэ, на-нэ.. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№8 Написал: kirilloner (Вчера, 23:32) #
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Эта новость уже была сегодня утром. Админы решили еще раз говна на вентилятор бросить?
Регистрация: 28.10.2010
№7 Написал: robinzen Санкт_петербург (Вчера, 23:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
Бл... Домыслы алкоголика... При чем тут ресурс? Для начала, и самое главное - он и игры не смог выстроить...
Регистрация: 24.09.2013
№6 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
Федун преуспел стало быть


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: golden Axe (Вчера, 23:09) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
бомжи всю жизнь привыкли только за счет админресурса побеждать,в этом году больше половины матчей судьи ошибались в пользу зенита,с Уралом это вообще было шапито,даже сраную говночашку и то не смогли честно выиграть,потом качели с прокуратурами и лет 5 позора,там где зенит везде грязь и скандалы,даже Хагген сбежал из этой помойки,не захотел скидываться на судей кстати все в той же говночашке imp
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Вчера, 23:08) #
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Болеет за:
«Зенит»
Рядом стоит Федун с бутылкой, наливает Хусаинову еще один стакан и говорит, скажи еще мол, что судьи были щаряжены Зенитом!
p.s. И не стесняются на всю страну так открыто лизать спортаку.
Регистрация: 5.04.2017
№3 Написал: Black Fox (Вчера, 23:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Можно еще десять раз мнение этого петуха опубликовать.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№2 Написал: FCSKA Москва (Вчера, 22:57) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
СЕРГЕЙ ХУСАИНОВ: ЛУЧЕСКУ ПЕРЕОЦЕНИЛ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС

плять, как вот раздражает говно это, ну не любишь ты Зенит, ради Бога, но ты был судья в РПФЛ, ну выпил стакан и сри в кружке друзей... мне Луческу не нравится, но я как бы не в "экране", могу говорить ВСЁ...хусаинов со свечкой стоял???? " Оказалась – не готов к повороту событий, когда админресурс не вмешивается очень уж сильно"!!!,что за дешёвый базар?
Регистрация: 20.10.2012
№1 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 22:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
феерический далбоёб...


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
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