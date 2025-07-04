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"Флуминенсе" вышел в полуфинал Клубного чемпионата мира, обыграв "Аль-Хиляль"

Бразильский «Флуминенсе» обыграл в 1/4 финала «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии на Клубном чемпионате мира-2025 со счетом 2:1.
Фото: ФК "Флуминенсе"
Счет на 40-й минуте открыл Мартинелли. На 51-й минуте Маркос Леонардо сравнял результат, а через 19 минут «Флуминенсе» снова вышел вперед. Отличился - Эркулес.

Игра прошла в Орландо на арене «Кэмпинг Уорлд Стэдиум».

В полуфинале бразильский клуб сыграет с победителем пары «Палмейрас» - «Челси».

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