"Флуминенсе" вышел в полуфинал Клубного чемпионата мира, обыграв "Аль-Хиляль"

Бразильский «Флуминенсе» обыграл в 1/4 финала «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии на Клубном чемпионате мира-2025 со счетом 2:1.

Фото: ФК "Флуминенсе"

Счет на 40-й минуте открыл Мартинелли. На 51-й минуте Маркос Леонардо сравнял результат, а через 19 минут «Флуминенсе» снова вышел вперед. Отличился - Эркулес.



Игра прошла в Орландо на арене «Кэмпинг Уорлд Стэдиум».



В полуфинале бразильский клуб сыграет с победителем пары «Палмейрас» - «Челси».