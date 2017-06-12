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Роман Зобнин в Риме перенес операцию, срок восстановления - около 6 месяцев

Сегодня вечером полузащитник "Спартака" Роман Зобнин перенес операцию, сообщает официальный сайт клуба.

Хирургическое вмешательство было произведено в клинике в Риме. Операция прошла без осложнений.

"Роману была произведена пластика передней крестообразной связки и выполнен шов наружного мениска правого коленного сустава. Оперировал нашего футболиста профессор Мариани", – сказал руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов

Предполагается, что срок полной реабилитации Зобнина составит около шести месяцев.
Теги: Зобнин Спартак
Вчера, 23:14
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№12 Написал: Fillosoff Москва (Вчера, 23:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Скорейшего выздоровления, Рома! жаль.. не обошлось..(


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№11 Написал: бородач счётная палата (Вчера, 23:55) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Skyline
ну кароч до 18 года вне игры. а там хз чо будет с ним. после крестов еденицы не теряли качество игры.
а так конечно здоровья


Все правильно -- не помню конкретики,но много молодых талантов на крестах сгорели..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№10 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:53) #
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online

Здоровья!
ЖАЛЬ вот так-то.. с какими-то мадьярами.. Эхх..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№9 Написал: -Invader- Invader (Вчера, 23:53) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
SPV,
ты фееричный брянский осёл
Регистрация: 12.05.2017
№8 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Вчера, 23:53) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
вне зависимости от клубной прописки очень жаль парня, прогресс в этом сезоне на лицо, надеюсь травма не помешает дальше расти! здоровья!!!
Регистрация: 10.07.2009
№7 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 23:51) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
Через это прошли Нецид, Данни и Акинфеев (навскидку кого помню)

Витя Васин в этой же клинике был прооперирован этим же Мариани, и всё равно потом возникли осложнения и он надолго выбыл


При чем тут эти бездари ( кроме Данни) и Зобнин?
Регистрация: 2.02.2012
№6 Написал: FCSKA Москва (Вчера, 23:39) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
ну дай Бог, к ЧМ18 полностью восстановится, ЗДОРОВЬЕ ТЕБЕ РОМАН!
Регистрация: 20.10.2012
№5 Написал: -Invader- Invader (Вчера, 23:32) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Как правило за первыми крестами вскоре следуют вторые к сожалению. Через это прошли Нецид, Данни и Акинфеев (навскидку кого помню)

Витя Васин в этой же клинике был прооперирован этим же Мариани, и всё равно потом возникли осложнения и он надолго выбыл
Регистрация: 12.05.2017
№4 Написал: golden Axe (Вчера, 23:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Все будет хорошо,поправляйся Рома!
Цитата: Skyline
ну кароч до 18 года вне игры. а там хз чо будет с ним. после крестов еденицы не теряли качество игры.

заткнись дурглаз
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:21) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
Цитата: Skyline
ну кароч до 18 года вне игры. а там хз чо будет с ним. после крестов еденицы не теряли качество игры.
а так конечно здоровья

вопрос не в качестве игры.он может и сможет так же продолжать играть, но могут появиться постоянные рецидивы.а если так - то постоянные боли при любом действии (я вот сейчас..у меня очередная такая проблема...я теперь даже пас без боли дать не могу, от которой судорога)
я очень надеюсь, что если организм молодой - то и зарастет все шикарно

ну я собственно про это и говорю.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: tiki Москва (Вчера, 23:20) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Skyline
ну кароч до 18 года вне игры. а там хз чо будет с ним. после крестов еденицы не теряли качество игры.
а так конечно здоровья

вопрос не в качестве игры.он может и сможет так же продолжать играть, но могут появиться постоянные рецидивы.а если так - то постоянные боли при любом действии (я вот сейчас..у меня очередная такая проблема...я теперь даже пас без боли дать не могу, от которой судорога)
я очень надеюсь, что если организм молодой - то и зарастет все шикарно


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:17) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
ну кароч до 18 года вне игры. а там хз чо будет с ним. после крестов еденицы не теряли качество игры.
а так конечно здоровья


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
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