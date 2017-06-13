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Роман Зобнин: вечером снимут дренаж, и я сразу же пойду в зал

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин рассказал о своём самочувствии после перенесённой в понедельник, 12 июня, операции на колене.

Ранее сообщалось, что предполагаемый срок полной реабилитации 23-летнего футболиста составит около шести месяцев.

"Чувствую себя хорошо! Уже сегодня вечером снимут дренаж, и я сразу же пойду в зал. Начинаю потихоньку ходить. Стараюсь разрабатывать колено. Врач говорит, что всё зависит только от меня. Привёл мне в пример футболиста с похожей травмой, которого он оперировал. Тот восстановился всего за три месяца", - цитирует Зобнина "Чемпионат.сом".
Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 18:48
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(7)
№8 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 20:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Как говорил товарищ Саахов-"Э,нет! Торопиться не надо!"


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№7 Написал: Hitman (Сегодня, 19:47) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
без фанатизма Рома,сильно форсировать опасно.
Регистрация: 20.04.2017
№6 Написал: raddarv (Сегодня, 19:47) #
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Цитата: Saveger
Начинаю потихоньку ходить.

Значит за сборную России уже играть можешь. По моим сведениям, это единственное требование к кандидатам


!!!
Регистрация: 13.06.2017
№5 Написал: nedva Russia (Сегодня, 19:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Не торопись, Рома! Тише едешь- дальше будешь.
Регистрация: 23.11.2009
№4 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 19:24) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Начинаю потихоньку ходить.

Значит за сборную России уже играть можешь. По моим сведениям, это единственное требование к кандидатам
Регистрация: 16.03.2010
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:08) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
скорейшего выздоровления! smirk


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:05) #
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3 мес - это не предел blush
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 18:50) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ромка ты просто фанат! Береги ногу, лечись основательно!
Регистрация: 1.06.2017
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