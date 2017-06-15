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Сергей Фурсенко: из "Зенита" уходит самый мощный легионер в истории клуба
Председатель правления "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал уход из петербургского клуба полузащитника Мигела Данни.
"Тяжело говорить, сегодня от нас уходит самый мощный легионер в истории клуба. Данни навсегда останется в ваших сердцах. Мы любим Данни и желаем ему удачи. Надеюсь, Мигел приедет к нам на футбольный матч и весь стадион будет его приветствовать", - цитирует Фурсенко "Чемпионат.сом".
"Тяжело говорить, сегодня от нас уходит самый мощный легионер в истории клуба. Данни навсегда останется в ваших сердцах. Мы любим Данни и желаем ему удачи. Надеюсь, Мигел приедет к нам на футбольный матч и весь стадион будет его приветствовать", - цитирует Фурсенко "Чемпионат.сом".
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