СМИ: "Спартак" хочет подписать шведского защитника "Гетеборга"

Защитник "Гетеборга" и сборной Швеции Эмиль Саломонссон может стать игроком "Спартака", сообщает Expressen.Трансфер футболиста оценивается в 10 млн евро.В прошедшем сезоне 28-летний защитник провёл 23 матча, в которых забил пять мячей.