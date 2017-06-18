СМИ: "Спартак" хочет подписать шведского защитника "Гетеборга"

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Защитник "Гетеборга" и сборной Швеции Эмиль Саломонссон может стать игроком "Спартака", сообщает Expressen.
Трансфер футболиста оценивается в 10 млн евро.
В прошедшем сезоне 28-летний защитник провёл 23 матча, в которых забил пять мячей.
Трансфер футболиста оценивается в 10 млн евро.
В прошедшем сезоне 28-летний защитник провёл 23 матча, в которых забил пять мячей.
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