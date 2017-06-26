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Олег Пашинин: у нас ребята ответственные, "домашнее задание" выполняют

Тренер "Локомотива" Олег Пашинин рассказал о работе команды на первом сборе.

"Конечно, на первом сборе уделяется большое внимание физической подготовке. После отдыха надо привести всех футболистов к одному уровню функционального состояния. Игрокам перед отпуском даются задания – как поддерживать физические кондиции. Надо сказать, у нас ребята ответственные, "домашнее задание" выполняют. Занятия более объемные и не такие интенсивные, как на втором (и третьем – если речь о зимнем межсезонье) сбором.

Это не значит, что нет работы с мячом. Мы постоянно работаем над организацией и совершенствованием различных компонентов игры. Без этого никак.

В команде есть травмированные игроки – Виталий Денисов, Ведран Чорлука. Они успешно восстанавливаются в России и Хорватии соответственно, в июле ждем их в Москве. Есть и те, кто занимается на сборе по индивидуальной программе. Но в данном случае речь идет о микротравмах.

Наши "сборники" – Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов, Маринато Гилерме, Роман Шишкин – этот сбор, получается, пропустили целиком. Конечно, им положено время для отдыха. Ведь ребята даже толком не отдохнули после окончания чемпионата России – почти сразу отправились в расположение сборной. Так что игроки присоединятся к команде чуть позднее.

В остальном на сбор должны приезжать абсолютно все. Единственное, даем небольшую поблажку иностранным игрокам: если русские ребята иногда начинают тренироваться уже в Москве, то легионеры могут приехать из отпуска сразу на место сборы в Европе", - цитирует Пашинина официальный сайт "Локомотива".
Теги: Пашинин Локомотив
Сегодня, 20:41
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№1 Написал: Виталий Горов (Сегодня, 21:08) #
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Регистрация: 26.06.2017
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