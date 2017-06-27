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"Спартак" и "Тосно" согласовали условия аренды Дениса Кутина

"Спартак" объявил, что защитник Денис Кутин на правах аренды продолжит карьеру в "Тосно".

Сглашение 23-летнего футболиста с клубом из Ленинградской области будет действовать с 29 июня 2017 года по 31 мая 2018 года.

Кутин дебютировал в "Спартаке" 23 сентября 2014 года в кубковой встрече со "Сменой" из Комсомольска-на Амуре.
Теги: Кутин Спартак Тосно
Сегодня, 21:16
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№1 Написал: Усы, лапы и хвост (Сегодня, 21:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
В Тошно-то нафига? Чтоб питерским подстилкам помогал?
Регистрация: 27.06.2017
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