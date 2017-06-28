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Константин Сарсания: в "Зенит" придет еще один россиянин, клуб покинут 6-7 игроков
Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания рассказал о трансферной кампании питерского клуба.
"В ближайшие часы, а скорее даже в ближайшие дни, мы планируем приобрести ещё одного россиянина. На этом трансферы отечественных футболистов в "Зенит" закончатся. В данный момент мы ведём переговоры по нескольким очень серьезным иностранным игрокам. Надеюсь, что в ближайшее время уже появится конкретная информация.
Сейчас Манчини нужно создать серьезную команду, которая должна стать боеспособной, конкурентоспособной в Европе и сможет выиграть чемпионат России. Мы подходим к выбору игроков серьезно и скрупулёзно. Обязательно стоит ждать игроков европейского уровня. Но прямо сейчас нам нужно было укрепить российские позиции. Сильных игроков, к сожалению, не так много.
Есть круг футболистов из шести-семи человек, которые могут покинуть "Зенит". У каждого — индивидуальный случай и сейчас клуб решает этот вопрос. В Петербурге будет, практически, новая команда. Естественно, нужно время, чтобы построить её, но Манчини прекрасно понимает, что его не так много", - цитирует Сарсанию "Радио Зенит".
"В ближайшие часы, а скорее даже в ближайшие дни, мы планируем приобрести ещё одного россиянина. На этом трансферы отечественных футболистов в "Зенит" закончатся. В данный момент мы ведём переговоры по нескольким очень серьезным иностранным игрокам. Надеюсь, что в ближайшее время уже появится конкретная информация.
Сейчас Манчини нужно создать серьезную команду, которая должна стать боеспособной, конкурентоспособной в Европе и сможет выиграть чемпионат России. Мы подходим к выбору игроков серьезно и скрупулёзно. Обязательно стоит ждать игроков европейского уровня. Но прямо сейчас нам нужно было укрепить российские позиции. Сильных игроков, к сожалению, не так много.
Есть круг футболистов из шести-семи человек, которые могут покинуть "Зенит". У каждого — индивидуальный случай и сейчас клуб решает этот вопрос. В Петербурге будет, практически, новая команда. Естественно, нужно время, чтобы построить её, но Манчини прекрасно понимает, что его не так много", - цитирует Сарсанию "Радио Зенит".
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