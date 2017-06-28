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Константин Сарсания: в "Зенит" придет еще один россиянин, клуб покинут 6-7 игроков

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания рассказал о трансферной кампании питерского клуба.

"В ближайшие часы, а скорее даже в ближайшие дни, мы планируем приобрести ещё одного россиянина. На этом трансферы отечественных футболистов в "Зенит" закончатся. В данный момент мы ведём переговоры по нескольким очень серьезным иностранным игрокам. Надеюсь, что в ближайшее время уже появится конкретная информация.

Сейчас Манчини нужно создать серьезную команду, которая должна стать боеспособной, конкурентоспособной в Европе и сможет выиграть чемпионат России. Мы подходим к выбору игроков серьезно и скрупулёзно. Обязательно стоит ждать игроков европейского уровня. Но прямо сейчас нам нужно было укрепить российские позиции. Сильных игроков, к сожалению, не так много.

Есть круг футболистов из шести-семи человек, которые могут покинуть "Зенит". У каждого — индивидуальный случай и сейчас клуб решает этот вопрос. В Петербурге будет, практически, новая команда. Естественно, нужно время, чтобы построить её, но Манчини прекрасно понимает, что его не так много", - цитирует Сарсанию "Радио Зенит".
Теги: Сарсания Зенит
Сегодня, 18:15
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14
(1)
№14 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 18:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees1
а вы старого Самедова,в итоге Самедов принес нам 9 очков

и ведь Правда..Санька вторую молодость нашёл..
Регистрация: 14.12.2011
№13 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 18:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
хотят создать новую команду.
но есть ли примеры удачные, когда с чистого листа создавали боеспособную команду? я не помню.
на примере:
манчестеры. из рос. клубов это динамо и онжы

Цитата: Paolo_Di_Canio
Кудряшов ? Бесплатно ?)

гениальный ход!


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№12 Написал: vlees1 (Сегодня, 18:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пушкин
Всё естественно, всем места не хватит, кто-то приходит, кто-то уходит.
Ну, а свиньям погадать надо КТО, как без этого, у них тишина. Федун посчитал прошлогодние расходы и пригорюнил, а, прикинув, как закончится группа ЛЧ, как бы и копыта не отбросил.

Мы же не голубое шапито которое решило скупить всех подряд,а потом опять 3 место и унижение от Андерлехта,трансферы любят тишину,помню как ваши дурачки зимой угарали что вот мы взяли Молло,а вы старого Самедова,в итоге Самедов принес нам 9 очков и похоронил ваш голубой мешок с фекалиями,а Молло просидел весь 2 круг на банке и забил 1 гол в позорной игре против Урала,про Ивановича и говорить нечего))))
Регистрация: 13.05.2017
№11 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 18:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
еще один Русский игрок, либо Панюков, либо кто то из Ростова, кто там еще остался?))
Регистрация: 10.07.2009
№10 Написал: SaintPiter777 saintPiter (Сегодня, 18:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FanatFCSM
Цитата: SaintPiter777
Я не понимаю,почему спартаковских болельщиков так тревожат новости нашего клуба?=)))))))

1 человек написал(и я еще) ППЦ КАК МЫ ВОЛНУЕМСЯ!!!!
Жаль только то, что под каждой новостью Спартака по 50 комментов из которых 90% горение бомжей. фу

поверь,вас здесь сейчас будет гораздо больше!
Регистрация: 29.08.2012
№9 Написал: пушкин спб (Сегодня, 18:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
Всё естественно, всем места не хватит, кто-то приходит, кто-то уходит.
Ну, а свиньям погадать надо КТО, как без этого, у них тишина. Федун посчитал прошлогодние расходы и пригорюнил, а, прикинув, как закончится группа ЛЧ, как бы и копыта не отбросил.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012
№8 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 18:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SaintPiter777
Я не понимаю,почему спартаковских болельщиков так тревожат новости нашего клуба?=)))))))

1 человек написал(и я еще) ППЦ КАК МЫ ВОЛНУЕМСЯ!!!!
Жаль только то, что под каждой новостью Спартака по 50 комментов из которых 90% горение бомжей. фу


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№7 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 18:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
Михаил Кержаков,Юсупов,Эрнани,Чернов
,Маурисиу,Джорджевич,Кокорин,
Новосельцев пожалуйста на выход.Рязанцева и Файзулина захватить с собой обязательно.Хватит платить зарплату всякому шлаку.

Я бы ещё Молло добавила,вообще не понятный тип.
Регистрация: 15.06.2016
№6 Написал: SaintPiter777 saintPiter (Сегодня, 18:29) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Я не понимаю,почему спартаковских болельщиков так тревожат новости нашего клуба?=)))))))
Регистрация: 29.08.2012
№5 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 18:27) #
  • +2
  •  (6)
online

Кто там в Ростове ещё их россиян остался ? Кудряшов ? Бесплатно ?)
Регистрация: 21.12.2016
№4 Написал: Дмитрий Волк Санкт-Петербург (Сегодня, 18:24) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Джорджевича, Михаила Кержакова и Чернова я бы оставил... а вот остальные - согласен...
Регистрация: 2.04.2013
№3 Написал: vlees1 (Сегодня, 18:19) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Михаил Кержаков,Юсупов,Эрнани,Чернов
,Маурисиу,Джорджевич,Кокорин,
Новосельцев пожалуйста на выход.

Интересно даже кто готов еще платить кокорину 3.5 ляма?
Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:18) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Михаил Кержаков,Юсупов,Эрнани,Чернов
,Маурисиу,Джорджевич,Кокорин,
Новосельцев пожалуйста на выход.Рязанцева и Файзулина захватить с собой обязательно.Хватит платить зарплату всякому шлаку.


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Прощай цыганка Мирчу)
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:17) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Сибирь»
Вечный круговорот россиян в Сините


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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