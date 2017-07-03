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Георгий Миланов: отпуск получился не совсем полноценным
Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов рассказал о работе на сборах.
— По ежедневным наблюдениям за командой складывается впечатление, что армейцы с каждым днём прибавляют в физике и взаимодействии. Так ли это на самом деле?
— Конечно, потому что здесь, в Бад-Тацмансдорфе мы работаем на совесть. Самая тяжёлая неделя сборов лично для меня — первая, но она уже прошла, и сейчас я получаю от занятий удовольствие. Чувствую себя очень хорошо, да и по ребятам видно, что проблем с физикой никаких нет. Играем товарищеские матчи, доводим кондиции до нужного уровня. Всё идёт по плану.
— В связи с играми сборной Болгарии каникулы получились у тебя совсем небольшими. Наверное, хотелось отдохнуть чуть подольше?
— Каждый футболист любит не только играть, но и отдыхать (улыбается). Да, отпуск получился не совсем полноценным, но речь идёт о национальной команде, о том, чтобы скорее вернуться в клуб, ведь надо как следует подготовиться к сезону. Это наша любимая работа, мы профессионалы и будем отдыхать столько, сколько позволено.
— В коротких каникулах есть и ещё один плюс: проще набирать форму.
— Согласен. Сезон начинается совсем скоро, но уже через неделю, думаю, мы будем готовы на все сто.
— В товарищеском матче с "Партизаном" после выхода на замену ты поначалу действовал на позиции правого бровочника. Как оценишь этот опыт?
— В ПФК ЦСКА за четыре года я сменил несколько амплуа, для меня это не проблема. Готов играть там, где скажут тренеры. Вот и на правом фланге чувствовал себя нормально.
— Комфортно ли тебе работается здесь, в Австрии?
— Вполне. Если поначалу была жара, что доставляло некоторое неудобство, то сейчас погода нормализовалась, условия у нас великолепные.
— Как скрашиваешь свой непродолжительный досуг? В одном из прошлых интервью ты говорил, что любишь спортивные симуляторы…
— В основном играю в футбольный менеждер на планшете и общаюсь с семьёй. А приставка ждёт меня в Москве, и совсем скоро я до неё доберусь, - отметил Миланов.
ПФК ЦСКА
— По ежедневным наблюдениям за командой складывается впечатление, что армейцы с каждым днём прибавляют в физике и взаимодействии. Так ли это на самом деле?
— Конечно, потому что здесь, в Бад-Тацмансдорфе мы работаем на совесть. Самая тяжёлая неделя сборов лично для меня — первая, но она уже прошла, и сейчас я получаю от занятий удовольствие. Чувствую себя очень хорошо, да и по ребятам видно, что проблем с физикой никаких нет. Играем товарищеские матчи, доводим кондиции до нужного уровня. Всё идёт по плану.
— В связи с играми сборной Болгарии каникулы получились у тебя совсем небольшими. Наверное, хотелось отдохнуть чуть подольше?
— Каждый футболист любит не только играть, но и отдыхать (улыбается). Да, отпуск получился не совсем полноценным, но речь идёт о национальной команде, о том, чтобы скорее вернуться в клуб, ведь надо как следует подготовиться к сезону. Это наша любимая работа, мы профессионалы и будем отдыхать столько, сколько позволено.
— В коротких каникулах есть и ещё один плюс: проще набирать форму.
— Согласен. Сезон начинается совсем скоро, но уже через неделю, думаю, мы будем готовы на все сто.
— В товарищеском матче с "Партизаном" после выхода на замену ты поначалу действовал на позиции правого бровочника. Как оценишь этот опыт?
— В ПФК ЦСКА за четыре года я сменил несколько амплуа, для меня это не проблема. Готов играть там, где скажут тренеры. Вот и на правом фланге чувствовал себя нормально.
— Комфортно ли тебе работается здесь, в Австрии?
— Вполне. Если поначалу была жара, что доставляло некоторое неудобство, то сейчас погода нормализовалась, условия у нас великолепные.
— Как скрашиваешь свой непродолжительный досуг? В одном из прошлых интервью ты говорил, что любишь спортивные симуляторы…
— В основном играю в футбольный менеждер на планшете и общаюсь с семьёй. А приставка ждёт меня в Москве, и совсем скоро я до неё доберусь, - отметил Миланов.
ПФК ЦСКА
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