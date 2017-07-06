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Андрей Созин: при огромном числе способных игроков у нас бы не существовало лимита

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился своим мнением о лимите на легионеров.

"Я за то, чтобы на поле выходили лучшие спортсмены. Это позволит увеличить уровень игры и интерес к футболу. Мы смотрим фильмы и приглашаем учёных, не глядя на их гражданство, потому что в любой отрасли должны работать лучшие специалисты. И я не отделяю футбол от остального мира. Если на поле будет игра профессионалов и настоящее зрелище, то это будет интересно всей стране, вне зависимости от паспорта игроков. При таком раскладе не будет меньше россиян в футболе, потому что при высоком интересе родители будут отдавать своих детей в этот спорт.

Согласен с Гинером в том, что если не хотите лимит, то давайте вообще закроем этот вопрос — и будет у нас 11 русских на поле. Упадёт значимость чемпионата? Да. Сможет ли «Зенит» выигрывать крупные турниры в Европе? Нет. Это искусственная мера. Если бы у нас было огромное число способных футболистов, то лимита бы не существовало. Но у нас не так много таких игроков. Почему – другой вопрос, который надо обсуждать не сегодня. Чем выше уровень футболистов, тем выше уровень чемпионата. И наши футболисты на этом общем высоком уровне будут предельно мотивированы, чтобы выделиться", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
Теги: Созин
Сегодня, 01:04
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