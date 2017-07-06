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Сергей Кирьяков: необходимо исключить попадание посредственных иностранцев в РФПЛ

Известный российский тренер Сергей Кирьяков прокомментировал изменение лимита на легионеров в РФПЛ.

"Мое мнение на этот счет таково — необходимо разработать действительно разумную систему лимита на легионеров, чтобы играли только те иностранцы, которые намного сильнее наших футболистов, и не было засилья приезжих спортсменов среднего уровня, мешающих развитию молодых россиян. При этом какой эта система должна быть в деталях, я сейчас не готов сказать.

Однако необходимо исключить попадание в наш чемпионат посредственных иностранцев. И тогда, думаю, все сдвинется с мертвой точки.

Подтверждает ли такая резкая смена схемы лимита то, что в руководстве российского футбола заочно признали — нынешние "6+5" не очень-то себя и оправдали? Вполне может быть. Наверняка Виталий Мутко все это анализирует вместе со своими помощниками, делая выводы, что текущая схема является малоэффективной для нашего чемпионата — она мешает прогрессу российских игроков", - цитирует Кирьякова "Газета.ру".
Теги: Кирьяков
Сегодня, 01:33
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