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ЦСКА 8 июля сыграет с "Нафтой"

Сегодня на сборе в австрийском Бад-Тацмансдорфе, как это обычно и бывает на следующий день после товарищеского матча, футболисты ЦСКА тренировались по группам, сообщает официальный сайт клуба.

Игровое занятие, проходившее в местном спортивном центре, продолжалось полтора часа. Вечером красно-синие отправятся в тренажёрный зал, после чего снова будут работать на поле.

Тем временем стало известно, что красно-синие на втором сборе проведут ещё один спарринг: 8 июля ПФК ЦСКА сыграет в Бад-Тацмансдорфе со словенской "Нафтой", начало встречи в 17:00 мск.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 20:01
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